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賴總統：無人機Green UAS在台驗證即可外銷 估2030年產值400億元

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
賴清德總統出席「台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師」。總統府／提供
賴清德總統出席「台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師」。總統府／提供

賴清德總統9日出席「台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師」。他指出，台灣已經成為美國境外第一個Green UAS認證機構，台灣生產的無人機，在台直接驗證後即可外銷，對產業發展莫大幫助。預計2030年，達成將台灣無人機產值提升至新台幣400億元的目標。

談及國際布局，賴總統強調，台灣發展無人機產業不僅著眼於國內市場，更要積極拓展外銷。台灣位處印太第一島鏈關鍵位置，也是全球非紅供應鏈及民主價值鏈的重要夥伴，在國際市場具有高度信任空間。然而，要進一步拓展海外市場，仍須取得國際認證。

他指出，行政院、經濟部、工研院共同努力，透過台美合作，台灣已經成為美國境外第一個Green UAS認證機構。換句話說，大家所生產的無人機，不必再送到美國或其他國家進行驗證，在台灣就可以完成認證；驗證通過後即可外銷，這對台灣無人機產業的發展有莫大的幫助。

賴總統說，經濟部與工研院也持續為台灣無人機產業推動，包括非紅供應鏈及資訊安全等認證工作，這些工作其實非常重要，包括飛航控制、衛星導航、通訊等三大晶片，以及飛航控制、地面控制等軟體，都需要資安及非紅供應鏈認證，未來政府也會協助大家取得這些認證。

他表示，很高興看到在短短1年多的時間內，台灣無人機產業已經有很好的成果。2024年產值約為50億元，到了2025年已成長至129億元。外銷方面，2024年約為1.4億元，2025年則成長至29億元，預計在2030年達成將台灣無人機產值提升至400億元的目標。

賴總統強調，大家要對台灣無人機產業的發展有信心，他個人對此深具信心，不僅因為相信台灣產業的實力，更因為所率領的政府有堅定的決心推動相關產業發展。不過，目前政府面臨非常大的困難，就是無法獲得立法院支持。

賴總統提到政府為了國家安全與發展經濟所提出的《國防特別預算條例》，無人機產業發展的經費竟遭全部刪除，僅通過7,800億元對美軍事採購預算。然而，7,800億元其實也不足以支應台灣與美國之間的軍事採購金額。

此外，無人機相關經費並非僅編列於《國防特別預算條例》，中央政府總預算也有相關編列。然而，如今已進入6月，行政院甚至已開始籌編明年度預算，今年度總預算卻仍未完成審議通過。他相信總預算若能如期通過，台灣的經濟發展會更好。

賴總統表示，他從政30年來，劍及履及、積極行事，能做到的事絕對會做到，但遭遇的困難也要請大家支持，讓國防特別預算中的無人機產業相關經費順利，中央政府總預算盡速審查通過。行政院已在籌編明年度預算案，每年度預算規模都超過3兆元，盼朝野支持速審總預算。

無人機 印太 賴清德

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