無人機產業列國家發展重大政策 賴總統：打造台灣為亞洲中心

賴清德總統9日出席「台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師」。他指出，政府以打造亞洲無人機產業中心為目標，透過整合產官學研成立無人機產業國家隊、推動六年442億元產業發展計畫、鬆綁法規及完善驗證制度等，加速建構完整產業生態系，兼顧強化國防韌性與帶動經濟發展兩大目標。

賴總統致詞表示，儘管今日天候不佳，仍堅定來到台中參加台灣卓越無人機海外商機聯盟的大會師。他感謝各會員響應經濟部號召，以及漢翔公司董事長曹進平擔任主席帶領聯盟運作，也祝福大會師順利成功，期盼未來共同攜手合作、共襄盛舉、眾志成城，共築台灣在全球無人機的重要版圖。

賴總統表示，推動無人機產業是國家重大政策，希望台灣的無人機產業，能夠成為全球無人機發展的亞洲中心，並具體達到兩項目標：

第一，強化國防力量，不僅守護台灣安全，也能夠發揮嚇阻效果，維護台海和平穩定現狀。並指出，從中東戰爭及俄烏戰爭中可以看出，不對稱戰力是戰爭中相當重要的戰略，而無人機是其中的核心武器，在這兩場戰爭中確實發揮顯著效果。

盼藉由大家的力量及政府的支持，協助台灣無人機產業茁壯，如此一來，對國家安全及亞太和平穩定將有莫大幫助。

第二，產業升級、經濟轉型，帶動台灣經濟進一步發展。台中是台灣工具機的重鎮，過去生產五金，也提供國防或其他領域使用。現在希望在台灣堅強的工具機基礎上，加上資通訊、電子零組件、半導體，甚至複合材料，能夠在無人機領域發光發熱。

賴總統表示，在AI快速發展時代，全球已看見AI產業的重要性，而從中東戰爭及俄烏戰爭的經驗中，也能看見無人機產業的市場。無人機不僅應用於戰爭場域，在食、衣、住、行等各項領域，未來都將有廣泛的發展空間。如果無人機產業發展好，不僅強化國家安全，也可以帶動經濟發展。

賴總統指出，對於台灣是否具備發展無人機產業的條件，從今日相關部會及產業代表的說明與成果展示中，已充分證明台灣擁有發展無人機產業的條件。也因此，政府基於未來產業發展需求，以及兼顧國防與經濟發展的政策目標，將無人機產業列為國家發展重大政策之一。

賴總統說明，政府將從三大面向推動無人機產業發展。

首先，由經濟部籌組「台灣卓越無人機海外商機聯盟」，整合產官學研能量，打造無人機產業國家隊。過去業界多以單打獨鬥方式投入市場，力量較為分散，未來將整合複合材料、模組製造到全機製造，結合北、中、南各地不同領域專長，共同建構完整產業體系。

第二，行政院已核定「無人載具產業發展統籌型計畫」，於2025年至2030年六年期間，共編列442億元預算，全力支持產業發展，並將視實際需求持續提供必要支持。

第三，推動法令修訂與制度建構。無人機產業屬於新興產業，部分既有法令規範已不符產業發展需求，他責成行政院副院長鄭麗君統籌協調相關部會，全面檢討並鬆綁法規限制，建構符合產業發展需求的法令基礎，包括協助推動研發、生產製造、試驗場域及試飛空域等相關配套措施。