快訊

雨彈狂炸…氣象署最新風雨預測出爐 7縣市山區「明達停班課標準」

台新新光金啟動投顧子公司合併 擬0.943441股台新投顧換發1股元富投顧

美國公開「1260H」警告清單！阿里巴巴、比亞迪都入列

聽新聞
0:00 / 0:00

無人機產業列國家發展重大政策 賴總統：打造台灣為亞洲中心

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
賴清德總統出席「台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師」。總統府／提供
賴清德總統出席「台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師」。總統府／提供

賴清德總統9日出席「台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師」。他指出，政府以打造亞洲無人機產業中心為目標，透過整合產官學研成立無人機產業國家隊、推動六年442億元產業發展計畫、鬆綁法規及完善驗證制度等，加速建構完整產業生態系，兼顧強化國防韌性與帶動經濟發展兩大目標。

賴總統致詞表示，儘管今日天候不佳，仍堅定來到台中參加台灣卓越無人機海外商機聯盟的大會師。他感謝各會員響應經濟部號召，以及漢翔公司董事長曹進平擔任主席帶領聯盟運作，也祝福大會師順利成功，期盼未來共同攜手合作、共襄盛舉、眾志成城，共築台灣在全球無人機的重要版圖。

賴總統表示，推動無人機產業是國家重大政策，希望台灣的無人機產業，能夠成為全球無人機發展的亞洲中心，並具體達到兩項目標：

第一，強化國防力量，不僅守護台灣安全，也能夠發揮嚇阻效果，維護台海和平穩定現狀。並指出，從中東戰爭及俄烏戰爭中可以看出，不對稱戰力是戰爭中相當重要的戰略，而無人機是其中的核心武器，在這兩場戰爭中確實發揮顯著效果。

盼藉由大家的力量及政府的支持，協助台灣無人機產業茁壯，如此一來，對國家安全及亞太和平穩定將有莫大幫助。

第二，產業升級、經濟轉型，帶動台灣經濟進一步發展。台中是台灣工具機的重鎮，過去生產五金，也提供國防或其他領域使用。現在希望在台灣堅強的工具機基礎上，加上資通訊、電子零組件、半導體，甚至複合材料，能夠在無人機領域發光發熱。

賴總統表示，在AI快速發展時代，全球已看見AI產業的重要性，而從中東戰爭及俄烏戰爭的經驗中，也能看見無人機產業的市場。無人機不僅應用於戰爭場域，在食、衣、住、行等各項領域，未來都將有廣泛的發展空間。如果無人機產業發展好，不僅強化國家安全，也可以帶動經濟發展。

賴總統指出，對於台灣是否具備發展無人機產業的條件，從今日相關部會及產業代表的說明與成果展示中，已充分證明台灣擁有發展無人機產業的條件。也因此，政府基於未來產業發展需求，以及兼顧國防與經濟發展的政策目標，將無人機產業列為國家發展重大政策之一。

賴總統說明，政府將從三大面向推動無人機產業發展。

首先，由經濟部籌組「台灣卓越無人機海外商機聯盟」，整合產官學研能量，打造無人機產業國家隊。過去業界多以單打獨鬥方式投入市場，力量較為分散，未來將整合複合材料、模組製造到全機製造，結合北、中、南各地不同領域專長，共同建構完整產業體系。

第二，行政院已核定「無人載具產業發展統籌型計畫」，於2025年至2030年六年期間，共編列442億元預算，全力支持產業發展，並將視實際需求持續提供必要支持。

第三，推動法令修訂與制度建構。無人機產業屬於新興產業，部分既有法令規範已不符產業發展需求，他責成行政院副院長鄭麗君統籌協調相關部會，全面檢討並鬆綁法規限制，建構符合產業發展需求的法令基礎，包括協助推動研發、生產製造、試驗場域及試飛空域等相關配套措施。

無人機 台中 漢翔公司

延伸閱讀

向業者喊話 賴清德總統：推動無人機產業是國家的重大政策

無人機預算遭刪 總統:令人意外、盼總預算盡速通過

影／總預算至今未過 總統賴清德：創中華民國憲政最荒謬情況

訪漢翔工會交流無人機產業 民眾黨：仍有精進空間

相關新聞

5月出口784億美元再衝單月次高 財部估第2至第4季規模維持逾2千億美元

財政部9日公布5月進出口統計，5月出口784.8億美元，為歷年單月次高，年增51.7％，連續31個月正成長。財政部分析，AI應用持續深化以及相關基礎設施布建，今年第2至4季出口規模均可望維持逾2千億美元。

賴總統：無人機 Green UAS 在台驗證即可外銷 估2030年產值400億元

賴清德總統9日出席「台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師」。他指出，台灣已經成為美國境外第一個Green UAS認證機構，台灣生產的無人機，在台直接驗證後即可外銷，對產業發展莫大幫助。預計2030年，達成將台灣無人機產值提升至新台幣400億元的目標。

無人機產業列國家發展重大政策 賴總統：打造台灣為亞洲中心

賴清德總統9日出席「台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師」。他指出，政府以打造亞洲無人機產業中心為目標，透過整合產官學研成立無人機產業國家隊、推動六年442億元產業發展計畫、鬆綁法規及完善驗證制度等，加速建構完整產業生態系，兼顧強化國防韌性與帶動經濟發展兩大目標。

美國花生零關稅衝擊？總統曾喊話不用擔心 雲林一期花生開盤價跌3成

雲林縣是全台最大花生產區，今年4月底傳出美國花生將以零關稅進口台灣，引發農民與產業界高度關注。當時花生業者成示警價格恐受衝擊，賴清德總統為此表示，美國花生難與國產花生競爭，不利台灣農業的消息多屬對岸謠言，呼籲農民不用過度擔憂。但近日雲林一期花生進入採收期，產地價格明顯走跌，目前每台斤乾燥帶殼花生僅30至35元，較去年同期下跌約3成，業者直言「一個多月前就已示警，農糧署毫無作為」。

AI 產業3局上半、股價已是7局下半？專家：資金該轉入不動產

台股連日大幅震盪，宏大國際資產總經理陳益盛表示，許多財經專家說現在的AI產業才在棒球賽的3局上半，還有很大的成長空間，但3局上半可能只說對了一半，因為AI產業的股價可能已經到7局下半了。

穩定民生…5月物價漲 政院：非輸入性通膨

中東情勢尚未穩定，牽動物價變化。行政院昨開「因應中東衝突民生安定專案會議」，副院長鄭麗君表示，主計總處公布五月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率為百分之二點二，主要受去年油料費及蔬菜價格基期偏低影響，研判並非「輸入性通膨」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。