過去一年凱利投資衰退風險儀表板：整體燈號改善為綠燈

富蘭克林坦伯頓基金集團美國經濟儀表板追蹤三大類共12項經濟指標中，2026年5月營建許可、失業金申請、零售銷售、薪資成長、商品、ISM新訂單、卡車運輸、信用利差、貨幣供給、殖利率曲線維持在「擴張」的綠燈，利潤率改善為「綠燈」，就業信心維持在「衰退」的紅燈，整體燈號繼續維持「綠燈」，至今已連續24個月亮出綠燈。

富蘭克林證券投顧表示，史坦普500指數自今年3月底低點以來快速反彈進入技術性牛市，惟需留意短線股市出現較深幅調整的風險，維持多元分散及股債均衡的配置是長期勝出的不二心法。AI與科技實質需求強勁，並持續推動美國企業獲利高速增長，穩健企業基本面與宏觀環境有利風險性資產延續多頭格局，建議核心部位首選美國及新興市場平衡型基金，廣納美亞AI生態系商機，兼具股市成長及債息收益機會，債券可側重美國非投資級債及新興市場當地貨幣券型基金，股票看好科技、生技、公用事業、美國小型股及日本股票型基金，建議已進場者可續抱等待市場沉澱，空手者採取回檔分批布局或大額定期定額策略，並依個人風險屬性酌量配置黃金或天然資源產業型基金。

●凱利投資衰退風險儀表板：美股具強勁基本面支撐，建議採「下跌買入」策略富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資策略師傑佛瑞‧修茲表示，美國民眾在面對能源成本上升時的韌性主要是來自三個效應：

1.過去幾年消費主要由高所得族群推動，這是K型經濟下的經濟動態，也代表財富效應在市場反彈的情況下支持著消費力；2.來自《大而美法案》的個人減稅與退稅總額超過1,000億美元，雖這已被市場充分理解，但市場似乎仍低估其效果；3.能源商品與服務支出目前僅占消費者支出的4%。

傑佛瑞‧修茲提及，企業資本支出（Capex）也幫助支撐經濟，AI投資包含資料中心所需的電力、冷卻系統、網路、半導體、軟體，相關投資已占GDP的約1%左右。而隨消費者與企業保持穩健，樂觀看待市場後續表現，過去一年股市上漲是建立在基本面改善但估值下滑的基礎上，換言之，股市是在獲利強勁帶動下上漲，這為牛市持續奠定堅實基礎，儘管4月、5月史坦普500指數表現強勁，但歷史經驗也顯示(包含1997年、1998年、2019年、2025年)，股市在上述年份中出現強勁漲幅後仍持續走揚，未來三個月、六個月平均報酬率分別達5.3%、8.5%，基此，儘管未來股市仍可能出現波動，但強勁企業獲利應會持續提供堅實支撐，傾向採取「下跌買進(Buy The Dips)」投資策略。

富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭‧包爾指出，樂觀看待2026年美股，市場環境將有利股市市場廣度擴散，科技以外的產業、市值低於巨型股的公司都將湧現新的投資機會，並為中小型股帶來優勢，此外，2026年將重點放在由AI、自動化等主題，這些主題目前不僅在科技領域，也為醫療保健、金融、工業、能源帶來可衡量的生產力提升，但也需關注美國經濟的潛在風險，包含通膨、監管壓力、地緣政治摩擦、基礎設施瓶頸、不利的政策轉變。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森·柯堤斯表示，儘管宏觀經濟情勢仍不明朗，但IT投資仍具有韌性，AI基礎設施與提升生產力的AI應用仍是企業優先考慮的領域，另也觀察到，隨客戶加速建置與部署AI模型，雲端服務供應商的需求非常強勁，支持整個AI生態系的成長，值得留意的是，由於AI資本支出最大的企業擁有強勁現金流，財務槓桿仍處於相當可控的水準，故推斷當前AI投資趨勢是可持續。