AI驅動景氣回升 台韓雙引擎引領新興亞洲成長加速

隨著全球市場逐步消化地緣政治風險，2026年初至今，新興亞洲市場上漲27.31%展現較具韌性的基本面，整體表現優於成熟市場漲幅10.10%與新興市場其他區域，包括拉丁美洲上漲9.43%與歐非中東上漲1.74%；進一步觀察，這輪新興亞洲漲勢主要由資訊科技類股上漲97.2％所帶動，凸顯台灣與韓國在全球科技供應鏈中的關鍵地位。

在產業需求上，隨著全球科技巨頭持續擴大對AI基礎建設與高效能運算（HPC）的投資，半導體需求顯著提升，帶動晶片製造、先進製程及高頻寬記憶體（HBM）等產業鏈全面成長；在AI超級循環帶動下，有望延續全球經濟與產業成長動能，並帶動亞洲主要供應鏈國家持續受惠 ，尤其是台灣、韓國。國泰投顧認為，新興亞洲市場在產業趨勢、企業獲利與經濟成長三大面向皆具支撐，且資金持續回流至具成長潛力之區域，投資人可適度配置新興亞洲股市，以掌握中長期成長契機。

■AI驅動半導體景氣回升 台韓雙引擎帶動新興亞洲盈餘成長

從企業獲利角度觀察，台灣與韓國作為全球半導體供應鏈核心，在AI需求帶動下營運動能轉強。其中，台灣受惠於半導體先進製程與AI晶片需求擴張，龍頭企業表現亮眼；韓國則在記憶體產業景氣復甦與AI應用帶動下，高頻寬記憶體需求明顯升溫。整體而言，2026年預期台灣與韓國企業EPS成長率分別高達62.71%與248.72%，成為這輪AI科技循環的雙引擎，可望推動2026年新興亞洲市場EPS成長率突破59%。

■半導體需求強勁回升 帶動台韓出口與經濟表現同步改善

從總體經濟與貿易面觀察，AI帶動的半導體需求已明顯反映在出口與經濟表現上。2026年4月，台灣出口額達376億美元，創歷年單月次高，年增率達39%，連續30個月維持正成長；韓國出口亦強勁擴張，年增48%，其中半導體出口年增更高達173%，優於市場預期。

在資本市場面，台灣和韓國股市市值分別躍居全球第五及第六名 ，顯示產業優勢正逐步轉化為資本市場價值。在出口與投資同步擴張帶動下，2026年第1季台灣與韓國經濟成長年增率分別達13.69% 與1.7%，超乎市場預期，進一步支撐亞洲（不含日本）經濟成長並預估2026年維持5%以上 。在資金面，全球資金配置亦顯示新興亞洲吸引力回升，資金呈現淨流入趨勢，逐步回流至具成長潛力的新興亞洲市場 。在AI潮流推動企業獲利成長與資金流入下，新興亞洲展現「成長再加速」趨勢。

■摩根士丹利亞洲股票基金

摩根士丹利亞洲股票基金聚焦亞洲（不含日本）具明確成長動能的市場，精選具競爭優勢且重視股東回報的優質成長型企業，致力於持續創造長期報酬。在投資布局上，該基金以台灣、中國大陸與韓國為主，其中，台灣與韓國合計持股比重達48.21%。產業方面，資訊科技占比44.58% ，為最大配置，顯示對半導體及科技產業鏈的長期成長深具信心。