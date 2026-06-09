全球供需轉折交錯影響 黃豆市場短期震盪偏穩發展

國際黃豆市場上周呈現多空因素交錯格局，但整體價格仍維持相對穩定，主要受到油脂需求與壓榨利潤持續提供支撐。隨著全球能源轉型趨勢延續，生質柴油與再生燃料需求穩步成長，帶動黃豆油消費同步提升，也使黃豆壓榨量與加工利潤維持高檔，成為近期支撐黃豆價格的重要動能來源。

此外，市場預期全球植物油庫存短期內仍偏緊，促使資金偏向油脂類商品布局，進一步推升黃豆油價格表現相對強勢。然而，黃豆期貨整體走勢仍維持區間整理，顯示市場對後續需求與供給變化仍抱持觀望態度。

需求方面，中國大陸作為全球最大黃豆進口國，雖然當前年度仍受大型養殖企業穩定需求支撐，帶動黃豆進口、加工壓榨與豆粕消費維持一定規模，但隨著生豬養殖數量逐步下滑，飼料需求明顯轉弱，市場預估大陸黃豆進口量下一年度將出現下修。市場普遍認為，大陸需求放緩恐降低全球黃豆需求成長動能，對國際價格形成一定壓力。

除此之外，中美之間的貿易政策與農產品採購協議仍存在高度不確定性，也使市場對大陸後續採購態度轉趨保守，進一步壓抑黃豆價格上行空間。

供給方面，巴西2025/26年度黃豆產量預估將創下歷史新高，達1.8億噸，並同步帶動壓榨量大幅增加。由於巴西國內生質燃料政策推動進度不如預期，導致黃豆油內需相對疲弱，進而轉向國際市場大量出口，顯著提升全球植物油供應量。

另一方面，美國農業體系在政策支持、農業保險制度與基礎建設完善的背景下，玉米與黃豆種植面積維持穩定，短期內難以出現明顯減產調整，使全球黃豆供應持續維持寬鬆格局。

展望未來一周，短線黃豆價格仍可望受到油脂需求與壓榨利潤支撐，價格不易出現大幅修正。不過，在大陸需求成長放緩及全球供應充裕的背景下，預期黃豆市場整體仍將維持區間震盪整理走勢。

街口投信表示，目前黃豆市場仍處於「油強豆穩」的結構性格局，黃豆油需求成長將持續支撐壓榨利潤與價格表現，但由於全球供應增長速度仍快於需求擴張，加上中國大陸需求轉弱的影響逐步浮現，短期黃豆價格雖具下檔支撐，但整體走勢仍以區間震盪為主，後續需持續關注大陸採購政策、生質燃料需求變化，以及南美供應狀況。