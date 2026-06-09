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向業者喊話 賴清德總統：推動無人機產業是國家的重大政策

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
賴清德總統今天到台中，參加台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師共築全球戰略版圖活動，並參觀現場展示。記者黃仲裕／攝影
賴清德總統今天到台中，參加台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師共築全球戰略版圖活動，並參觀現場展示。記者黃仲裕／攝影

賴清德總統今天到台中，參加台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師共築全球戰略版圖活動，他說推動無人機產業是國家的重大政策，希望台灣的無人機產業，成為台灣在全球無人機發展的亞洲中心，希望具體達到兩項目標，強化國防力量，產業升級和經濟轉型。

台灣卓越無人機海外商機聯盟主席、漢翔工業公司董事長曹進平致詞表示，​根據行政院上個月公布資料，我們無人機的產業，在2025年的產值已經達到129億元，產值相較於前一個年度，成長超過2.5倍，其中出口的產值達到29.5 億元，整體出口的產值成長超過21倍，這樣的成果令大家感到欣慰，給我們信心，也給我們動力，讓我們知道聯盟在過去這兩年，全球各地四處奔走的努力沒有白費，努力的方向是正確的，只要繼續投入心力，未來一定是前景可期。

他說無人機的發展，已經不僅僅是一種產業，更是一種經濟、國力、國家安全、防衛韌性的具體表徵。所以在現在，無人機技術發展快速，各種競爭非常激烈的情況下，每個人都必須要有更高的眼界，更遠的前瞻。

​所以產業界面，所有同仁要凝聚更多的共識，政府要有更多的完整配套，國家要投入更多的資源來挹注，才能致力促成能量的整合，才能建立更完整的群體策略，才可形成國家的力量，才可以在未來國際的賽局中，保有我們持續的競爭優勢。

賴總統說，他今天到台中參加台灣卓越無人機海外商機大聯盟的大會師，感謝會員響應經濟部的號召，參與這一個大聯盟的行列，感謝漢翔公司董事長曹進平擔任主席，帶領重要的組織，未來大家共襄盛舉、眾志成城，能共築台灣在全球無人機重要的版圖。

​他說推動無人機產業是國家的重大政策，希望台灣的無人機產業，能成為台灣在全球無人機發展的亞洲中心，希望能夠具體達到兩項目標，第一項目標強化國防力量，守護台灣安全，也能發揮嚇阻的效果，維護台海和平穩定的現狀。從中東的戰爭，或是俄烏的戰爭可以看得出來，不對稱戰力是一場戰爭當中非常重要的戰略，但不對稱戰略裡面，無人機是一個核心的武器。

在這二場戰爭裡所發揮的效果，我們知之甚明，如果有辦法結合大家的力量，在政府的支持之上，在這個平台裡面，讓台灣的無人機產業茁壯，對國家安全、對亞太的和平穩定是有莫大的幫助，特別是無人機可以發揮神出鬼沒、無遠弗屆，嚇阻的效果是非常大。

第二個希望達到的目標就是，產業升級、經濟轉型，台0灣到底有沒有這個條件？其實在座各位最清楚了，如果台灣沒有條件，大家就不會坐在這裡，台灣絕對有此條件。

具體做法就是經濟部重組無人機卓越海外商機大聯盟，一個國家隊，過去我們是單兵作戰，同盟海外商機大聯盟，我們集合起來，成為一個國家隊。從複合材料到模型製造到全機製造，都包裹在裡面，不同區域不同的領域的專長，我們把它結合起來，成立國家隊。

第二個具體做法是，我們提出發展、推動無人機產業的發展政策，就從2025年就去年到2030年，6年期間行政院總共編列了442億要推動大家，他說錢不是萬能，但沒有錢往往不能，剛起步，很多都需要政府的支持，所以我們提出了一個國家計畫，無人機產業發展計畫，6年為期，如果有需要還可以再增加。

​另外法令的修訂，因為無人機是在台灣是一個新興的產業，所以很多舊的法令會限制無人機產業的發展，特別責成行政院鄭麗君副院長帶領，來鬆綁法令，甚至建置一個適合無人機發展的法令基礎。

賴清德總統今天到台中，參加台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師共築全球戰略版圖活動，並參觀現場展示。記者黃仲裕／攝影
賴清德總統今天到台中，參加台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師共築全球戰略版圖活動，並參觀現場展示。記者黃仲裕／攝影

無人機 賴清德 台中

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