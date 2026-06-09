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PwC 減碳報告：82%企業持續減碳、範疇三排放仍是最大挑戰

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導

資誠PwC發布《2026年減碳報告》指出，在成本上升、資金緊縮、政策不確定及供應鏈風險加劇下，企業減碳策略正從單純追求氣候承諾，轉向兼顧財務紀律、營運韌性與商業價值。調查顯示，仍有82%的企業維持或加速減碳進程，但企業設定新減碳目標的速度明顯放緩，顯示企業更重視執行面。

報告分析全球企業公開揭露資料發現，2025年宣布新減碳目標的企業僅年增7%，遠低於2024年的29%及2023年的45%。另一方面，仍有18%的企業因成本增加、資金不足及政策不確定性而下修氣候目標。

報告指出，企業持續推動減碳的主要原因包括客戶要求供應商揭露碳排資訊、減碳可帶來成本節省與商業成長機會，以及企業對氣候風險與轉型風險認知提高。減碳已不只是法遵或企業形象議題，而是企業控制成本、管理風險的重要工具。

資誠永續發展服務公司董事長李宜樺表示，投資人對減碳成果的要求愈來愈具體，企業若要真正達成減碳目標，必須兼顧策略投資、執行能力與利害關係人溝通，才能把不確定性轉化為競爭優勢。

在排放管理方面，企業在範疇一與範疇二的減碳進度大致符合預期，但範疇一減碳仍面臨挑戰。由於高碳排產業多數排放來自生產製程，減排往往需要大量資本支出，因此僅46%的企業範疇一減碳進度符合預期，與去年持平。部分領先企業已開始將設備汰換與減碳策略結合，並納入整體財務規劃。

範疇二方面，許多企業已透過再生能源憑證（RECs）及虛擬購電協議（vPPA）採購綠電。不過，隨著AI與資料中心快速發展，全球電力需求持續攀升，再加上再生能源政策變化，未來企業取得綠電的難度可能進一步提高。

報告認為，範疇三仍是企業減碳最大挑戰。目前僅56%的企業有望達成範疇三減碳目標，主要原因在於排放來源涉及供應商、客戶及產品使用階段，超出企業可直接控制範圍，需要整個供應鏈共同配合。

資誠永續發展服務公司執行董事張嘉宏指出，許多企業範疇三排放主要來自產品使用階段，例如汽車燃料消耗、家電耗電或工業設備運轉等，因此產品設計與效能提升已成為重要減碳工具。領先企業正透過產品電氣化、降低能源消耗及改善產品生命週期管理，減少環境衝擊。

能源韌性也成為企業董事會高度關注的議題。報告指出，AI資料中心擴張推升電力需求，加上地緣政治衝突與能源政策變動，使企業面臨電價上漲及供電穩定性挑戰。2020年至2025年間，全球工業部門在能源效率上的投資已增加45%，達300億美元，反映企業正積極降低能源價格波動風險。

供應鏈管理方面，報告指出，關稅變動、地緣政治衝突及氣候變遷都可能造成原物料短缺與供應中斷，因此企業應提高供應鏈透明度，不只掌握一級供應商，更應追蹤上游原料來源與流向，以降低風險並掌握排放熱點。

此外，產品設計被視為兼顧減碳與獲利的重要工具。PwC分析《財富》500強企業資料發現，範疇三減碳進度符合預期的企業中，有31%已大規模將永續理念納入產品策略；進度落後企業僅19%，未設定減碳目標者更只有14%。研究也顯示，永續產品可帶來6%至25%的營收成長，消費性產品利潤甚至可增加8%至13%。

AI則被視為下一波減碳關鍵工具。報告指出，雖然企業普遍認同AI有助於能源管理、碳排監測及氣候預測，但目前僅約20%的企業將新一代AI技術納入減碳策略，不到1%的企業實際量化AI帶來的減碳效益，顯示相關潛力仍有待進一步開發。

展望未來，PwC建議企業聚焦五大方向，包括從口號式減碳轉向務實執行、強化能源韌性、推動供應鏈去風險化、將減碳納入產品設計，以及善用AI提升減碳成效，才能在不確定環境中維持競爭力與成長動能。

減碳 資誠

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