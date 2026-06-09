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產業、民生用水紓緩了！經濟部：6天梅雨 全台水庫注入1.2億噸水
經濟部9日表示，這波梅雨短短6天（6月4日～6月9日）為全台主要水庫帶來超過 1.2億噸的進帳，為南部旱象注入寶貴水源，讓民生、產業及農業用水獲得舒緩。
經濟部指出，其中南部水庫蓄水量明顯回升。曾文與烏山頭水庫：進帳2,500萬噸，蓄水率提升至 14.3%。南化水庫：進帳1,380萬噸，蓄水率提升至 33.3%。
經濟部表示，這場梅雨爲南部解渴，同時，須持續審慎因應防災。提醒民眾，豪大雨期間記得清理自家排水口，避免積淹水。
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