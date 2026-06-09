產業、民生用水紓緩了！經濟部：6天梅雨 全台水庫注入1.2億噸水

美國升息隱憂導致美股上周五大跌，亞洲主要股市昨經歷「黑色星期一」，台北股市昨一度暴跌二六九四點、創盤中最大跌點，在國家隊救援與投資人逢低買進下跌幅收斂。法人表示，台股這波回檔，是「估值修正與擠泡沫」的過程，而非長線多頭的終結，建議投資人短線操作不宜急著接掉下來的刀子，美國本周公布的消費者物價指數和下周的聯準會利率決策會議，將是影響台股走勢的風向球。

2026-06-09 00:01