美國花生零關稅衝擊？總統曾喊話不用擔心 雲林一期花生開盤價跌3成

雲林縣是全台最大花生產區，今年4月底傳出美國花生將以零關稅進口台灣，引發農民與產業界高度關注。當時花生業者成示警價格恐受衝擊，賴清德總統為此表示，美國花生難與國產花生競爭，不利台灣農業的消息多屬對岸謠言，呼籲農民不用過度擔憂。但近日雲林一期花生進入採收期，產地價格明顯走跌，目前每台斤乾燥帶殼花生僅30至35元，較去年同期下跌約3成，業者直言「一個多月前就已示警，農糧署毫無作為」。

雲林一期花生本月陸續採收，目前採收面積約一成，但收購行情不如去年同期。中華民國落花生產業協會理事長黃伯文表示，目前乾燥帶殼花生每台斤約35元，往年一期作價格多在50元以上，落差相當明顯。

黃伯文分析，除了業者手中仍有庫存外，美國花生零關稅消息也造成市場觀望氣氛，「預期心理影響」造成本地花生銷售空間受到擠壓，價格首當其衝，由於相關政策與進口規畫尚未明朗，業者普遍採取保守態度，即使收購也僅敢少量進貨，加上目前採收仍屬零星階段，品質尚未穩定，更讓市場買氣趨於觀望。

中華民國落花生產業協會前理事長丁明貴一個多月前曾提出警訊，認為美國花生若以零關稅進口，勢必衝擊一期花生價格，如今一語成讖。

他說，今年一期花生開盤價格約每台斤35元，但近期受降雨影響，品質出現落差，目前部分價格甚至降至30至33元，與去年同期每台斤53、54元相比差距甚大，加上夏季原本就是花生消費淡季，後續價格要回穩恐怕並不容易。

賴清德總統5月初到雲林參加活動時曾公開表示，美國花生難與國產花生競爭，要農民不需過度憂心。不願具名的花生盤商認為，產業界早已預估零關稅消息將對市場造成影響，「只有農業部一直說沒有影響」，事實證明，今年不只花生，就連蒜頭、玉米、地瓜、蔬菜也都倒，痛斥農糧署沒有作為。

虎尾鎮一名花生農受訪時表示，美國花生零關稅消息出來，一定有預期心理影響，價格一定下跌，現在「緊張也無法度」。近期採收期間又遇上降雨，恐影響花生品質與後續售價，花生農苦笑表示，「農民靠天吃飯，無法度，看收多少算多少」。

雲林一期花生進入採收期，產地價格明顯走跌，目前每台斤乾燥帶殼花生僅30至35元，較去年同期下跌約3成。圖／讀者提供

雲林一期花生進入採收期，產地價格明顯走跌，目前每台斤乾燥帶殼花生僅30至35元，較去年同期下跌約3成。圖／讀者提供