培育運動創新人才 運動部擴大辦理 APEC ASPN 培訓計畫

為提供國內外優秀運動新創團隊更多進入國際舞台機會，並持續培育運動創新人才，運動部2026年擴大辦理「第3期APEC運動政策網絡（APEC Sports Policy Network, ASPN）國際運動科技創新加速器培訓計畫」，並辦理啟動培訓日（Kickoff Bootcamp）。

運動部國際事務司張進旺司長表示，自2018年起委託國立陽明交通大學辦理ASPN國際運動科技創新加速器培訓計畫，協助我國具運動科技發展潛力的新創團隊進入國際市場，加強鏈結國際網絡，迄今具一定成果，也成為國內外團隊報名參加本計畫的吸引力。

此外，運動部長李洋看見我國運動科技及AI發展的趨勢，今年特別擴大辦理ASPN，增加參加培訓團隊數量至21組，讓世界看見我國運動創新量能。

此期計畫收到來自27個國家地區，86組團隊申請，經篩選後有來自14個國家地區、33組團隊參加啟動培訓日，其中墨西哥團隊Smart BikeHealth Kid親自來台進行現場簡報，期能獲選參加ASPN培訓計畫。

歷經激烈的評審後，本次入選的21組團隊，我國團隊入選9組，產品包含AI運動數據分析、運動營養及模擬訓練等，另也有來自美國、澳洲、荷蘭、匈牙利等國家的團隊。

入選培訓者將接受為期3個月的培訓計畫，並於9月參加成果發表會，優勝團隊將由本部安排參加國際知名運動論壇及展會，如德國FIBO、日本SPORTEC、泰國亞洲路跑論壇等，並協助媒合國內外知名企業，獲取更多國際資源。