AI產業3局上半、股價已是7局下半？專家：資金該轉入不動產

台股連日大幅震盪，宏大國際資產總經理陳益盛表示，許多財經專家說現在的AI產業才在棒球賽的3局上半，還有很大的成長空間，但3局上半可能只說對了一半，因為AI產業的股價可能已經到7局下半了。

他表示，AI熱潮撐起台灣強勁景氣，今年第1季經濟成長率高達13.69%，股市也在AI概念帶動下，一度突破4萬6千點，但稍微風吹草動，就出現重挫，股民「昨天漲1千點吃牛排、今天跌1,000點吃泡麵」，

他表示，儘管許多財經專家依據數字分析，從營收、訂單、到出貨量，都說現在的AI產業才在棒球比賽的3局上半，還有6局「錢途」可期，他認同AI產業發展還在3局上半，但AI產業股價會不會已經反應到7局下半了？

陳益盛指出，隨著股市的忽高忽低，許多人都在詢問，資金該轉入不動產嗎?

他認為，現在確實是時候，現在已逐漸有資金轉往保值性強的不動產，但交易金額及數量還不多，所以可以買到較實惠、划算的價格，他並提出三指標，提供想要鎖住資產價值，做為投資購置不動產參考：

一、穩定收益：標的首先以市場需求強勁為佳，最好已經有知名企業或連鎖業承租之標的優先。選擇產品具有一定的市場需求，可具有較穩定的租金收益。

最夯的選項是工業廠房，因為近年工業不動產市場需求強勁，一枝獨秀，這類型毛投報率較高，可達3%~4%；其次商辦產品的穩定性亦佳、毛投報率可達2.5~3%亦不差，店面投報率約2.4%~2.85%次之。

二、流通性佳：其次標的最好是容易轉手、容易出租，這點首推市中心的捷運站500公尺內，管理維護良好之帷幕商辦，可謂好標的是需求大於供給，比較不用擔心因房屋空置而造成利息損失，次為捷運站或黃金地段適合不同行業進駐的店面。

三、增值潛力：這點較難評估，但是只要掌握住交通建設、區域產業發展、及產品的獨特性等原則，就可放心長期持有。資金足夠的人士，當然是購買土地、工業地最佳，次為好地段的透天厝，再來為洽談都更中的老房子。

陳益盛表示，不少人專門投資重劃區周邊，或產業園區方圓幾里內農地，長期持有，往往有數倍的增值空間，例如台北的北士科園區，20多年前購買的，近幾年完成區段徵收重新規劃後，土地每坪成交價都在200萬~280萬不等，漲幅達十倍。

另外，工業地或廠房近年因市場需求佳，地價也持續在上漲，透天庴及都更中老屋，也往往隨著時間累積價值可翻倍至數倍。