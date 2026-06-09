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萬寶華調查：AI帶動 台灣科技與資訊服務業第3季就業展望持續上揚

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

萬寶華（ManpowerGroup ）9日發布全球第3季就業展望調查，結果顯示台灣雇主34%預計增加人力，17%減少人力，47%維持不變。將增加與減少的人力相抵之後，得出就業展望淨值為+17%，排除季節因素後為+17%。十大行業相較，以金融和保險業+42%最高，科技與資訊服務業+31%居次，專業、科學與技術服務業+25%第三。

值得注意的是，金融和保險業就業展望淨值+42%最高，但隨著 AI 技術的全面導入，已較上季下降5個百分點，求才意願趨緩。人工智慧正從雲端運算全面延伸至地端與實體場域，科技與資訊服務業就業展望淨值為+31%，相較上季成長了5個百分點。

萬寶華台灣總經理張淑君指出，面對全球政經局勢與中東戰事的不確定性，雇主招聘策略普遍趨向審慎。然而，在AI技術全面導入與金控重整浪潮下，金融與保險業仍保持強勁的人才展望，以AI暨數據科學人才、金融科技專才及公股銀行專業人員最為熱門。

張淑君指出，科技與資訊服務業受惠於AI從雲端延伸至實體場域，就業展望表現活躍，聚焦於機器學習工程師、高階研發、產線製程工程師及全球商務業務。專業、科學與技術服務業則受企業AI投資擴張與綠色轉型趨勢驅動，強力招募AI技術工程師與ESG永續發展師。整體就業市場在AI應用與產業轉型的推進下，網羅實戰型即戰力的態勢明顯。

張淑君表示，隨著 AI 技術的全面導入，各家金融機構積極延攬具備數位科技與數據分析雙軌能力的跨域人才，職缺涵蓋AI暨數據科學人才、應用系統開發及金融科技專才，力求在金控併購與內部重整的浪潮中推動營運優化。此外，公股銀行亦積極招募新血，職缺集中於高專業度領域，包含研究員、辦事員，以及徵授信、外匯、理財、法務法遵、信用卡授權、建築工程及資訊資安人員，透過全面的人才布局與優渥福利，強化風險控管並提升客戶體驗。

至於科技與資訊服務業就業展望淨值為+31%，相較上季成長了5個百分點。張淑君指出，人工智慧正從雲端運算全面延伸至地端與實體場域，企業積極招募實戰型與產能擴張人才。除了核心的機器學習工程師、AI/DevOps工程師、資安威脅研究人員與高階研發工程師外，因應伺服器與邊緣運算產能爆發，硬體端的產線製程工程師、產品管理與全球商務業務也供不應求。整體而言，AI的應用帶動科技與資訊業的人才需求，就業展望活躍。

專業與技術服務業展望淨值為+25%，相較上季減少8個百分點。張淑君提到，專業、科學與技術服務相關領域的人才需求，主要受企業AI投資擴張與綠色轉型二大因素驅動。此業別雇主正重點布局於AI開發、數據分析及永續諮詢等領域，強力招募AI技術工程師、數位轉型顧問及ESG永續發展師，以協助企業推動創新應用與永續發展。為補足人才斷層，產官學界也積極合作，加速培育取得相關證照的高階綠領即戰力。

公共部門、健康與社會服務業就業展望淨值為-3%居末，相較上季減少25個百分點。張淑君分析，本業別人才需求主要來自各大醫療機構，醫療體系此時正迎來關鍵法規改革與留才轉型點。為防堵潛在的關床潮，醫療院所一方面轉向全面改善勞動環境、調整排班磨合機制；另一方面則積極推動「一日手術」以降低非必要住院率，整體護理人力的招聘總額遂趨於精確與謹慎。舉凡各科別臨床護理師、夜班專責護理人員、專科訓練護理師等關鍵職缺，都是各大醫療院所當前急需增補與強力留任的人才領域。

萬寶華指出，這次調查結果顯示，42個國家/區域的雇主，其中39個國家/區域預計增加人力，3個國家/區域預計減少。就區域比較而言，第3季亞太地區的人力需求仍較為樂觀，11個國家/區域中，依序為印度48%第一，中國33%第二，越南以28%排名第三，台灣以17%名列第七，而香港就業展望最為謹慎-9%居於末位。

萬寶華 服務業 AI

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