國發會：AI重塑工作型態 為少子高齡化戰略解方

台灣已於2025年邁入超高齡社會，人口結構拉警報，也面臨勞動力短缺危機。國發會主委葉俊顯今天表示，人工智慧（AI）不僅是驅動經濟成長的新引擎，更是因應少子化、高齡挑戰的關鍵戰略解方，「AI將重塑工作任務，而非完全取代人類工作」。

葉俊顯今天出席APEC國際論壇「布局亞太未來人力資源：以AI強化勞動力與促進多元參與」，他致詞時表示，台灣將AI視為因應人口結構變遷的關鍵方案，透過AI輔助醫療診斷、智慧長照，推動銀髮再就業，以及行動輔具等科技應用，不僅提升高齡者的生活品質，也能彌補勞動力缺口。

不過葉俊顯指出，AI有望提升部分職位薪資，卻也可能擴大勞動市場的技能落差，面對新的時代，各界必須認知到AI將重塑工作任務，而非完全取代人類工作；由於AI對不同職業與技能需求的影響不一致，政府必須提供更好的職場治理規範與前瞻再培訓機制，才能有效因應這波AI浪潮。

葉俊顯表示，政府會協助中小企業數位轉型，秉持「不遺落任何人」的精神，讓身心障礙、女性、青年、高齡者等多元群體，都能共享AI紅利，讓AI成為「以人為本」的社會基礎建設。

葉俊顯進一步指出，為了掌握AI浪潮帶來的契機，台灣政府推動AI新十大建設，從主權AI算力、量子科技、機器人以及智慧醫療等面向，打造產業生態系，期盼台灣可以從全球AI硬體製造的關鍵角色，進一步躍升為AI整體解決方案的提供者，成為亞太區域可信賴的算力與技術合作夥伴。

為了達到上述願景，葉俊顯表示，政府全方位打造AI人才生態系，從中小學AI素養扎根，並以產學合作孕育頂尖晶片及研發設計菁英，同時透過補助及客製化培訓，協助中小微企業、勞工跨越數位門檻，也積極培養兼具產業專業與技術的跨域人才，讓AI應用真正落地至各產業領域。