公共工程查核績效出爐 經濟部居冠、37機關獲優等

行政院公共工程委員會9日公布2025年度公共工程施工查核小組績效考核結果，共有18個中央機關及19個地方政府獲評優等，整體考核成績較去年進步。其中，中央機關以經濟部表現最佳，內政部、交通部及文化部分列其後。

工程會表示，為提升公共工程品質及施工安全，政府已建立完整公共工程三級品管制度。全國45個主管機關工程施工查核小組，依《政府採購法》規定，定期辦理所屬工程進度及品質查核，並由工程會每年辦理績效考核。

經過初核及複核程序後，今年共有37個機關獲評優等。中央機關部分，第一級優等包括經濟部、內政部、交通部、文化部、衛生福利部、國防部、國家科學及技術委員會及農業部；第二級優等為國軍退除役官兵輔導委員會、環境部、海洋委員會、原住民族委員會、客家委員會及法務部；第三級優等則包括國立故宮博物院、中央銀行、核能安全委員會及國家發展委員會。

工程會指出，獲評優等機關在缺失改善追蹤、查核抽驗比率及高階主管參與程度等面向均有優異表現，展現對公共工程品質管理的高度重視。

此外，國立故宮博物院、中央銀行及臺東縣政府今年考核成績較去年明顯進步，表現值得肯定。

工程會表示，未來將持續督促各主管機關精進工程施工查核作業，並優先查核職安高風險工程及重大公共建設，透過強化品質管理與施工安全，提升公共工程品質，提供民眾更優質的公共設施。