美股暴跌暴漲該如何因應？ 群益投信：美股報酬風險比優 逢低分批布局

美股上周五大跌後，翌日美股科技類股馬上報復性反彈，全球股市今年來頻創新高，但市場投資氣氛熱絡，現階段股市容易大漲大跌，投資人又愛又怕取捨兩難，到底該何去何從？

市場法人表示，觀察近十年全球主要股市表現，其中以美股的報酬風險比較高，顯示長期投資效率佳，市場法人表示，想要長期穩健投資，美股標普500ETF是最佳利器，標普500指數涵蓋11大產業中各有耳熟能詳的優質龍頭企業，也都各擁利基與相關投資契機，現階段布局將有望掌握今年美股成長產業的增長紅利。

群益投信美股ETF研究團隊表示，美股6月5日的修正視為過熱情緒與過高槓桿的正常降溫，而非基本面惡化所引發的趨勢反轉。投資人可觀察報酬風險比(代表投資者每承擔 1 單位的潛在虧損風險，能換取多少單位的潛在獲利，數值越高越好)。統計近十年全球主要股市表現，全球股市、歐股、日股、新興股、美股的報酬風險比分別是0.75、0.39、0.59、0.42、0.79，美股的報酬風險明顯高於其他股市，近十年全球經歷新冠肺炎、俄烏戰爭，而美股標普500指數展現出強勁的修復能力與長期上升趨勢。代表美股標普500指數在股市動盪時，兼顧較強「防禦力」、「恢復力」與「爆發力」，是穩健型投資人的最佳選擇投資利器。

群益標普500ETF（009823）經理人謝明志表示，目前企業獲利、經濟成長與科技投資周期仍維持正向發展，因此可將市場波動視為調整配置與布局優質資產的機會，而非全面降低風險部位的訊號。標普500指數是美國第一檔ETF追蹤的指數，同時涵蓋近9成的美股總市值，故布局標普500指數就等同於布局全產業美股。此外，全球規模前5大ETF，有3檔追蹤標普500指數，資金占比逾五成，顯示標普500指數在全球資產配置中的頂級地位。

群益美國科技巨頭ETF（009824）李晉含強調，美國企業財報表現好於市場預期，分析師也上修對2026、2027年的盈餘預估，AI投資題材持續支撐科技股表現，展望未來，7巨頭資本支出高達8千億美元，顯示科技巨頭用鉅額資本支出打造高進入障礙，美股科技巨頭類股後市表現可期。整體而言，美股下半年平均表現都不錯，平均漲幅都有約一成以上，勝率也都有八成以上，美國經濟保持溫和增長，企業營運與獲利狀況穩健，有助支持美股表現延續。