穩定民生…5月物價漲 政院：非輸入性通膨

中東情勢尚未穩定，牽動物價變化。行政院昨開「因應中東衝突民生安定專案會議」，副院長鄭麗君表示，主計總處公布五月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率為百分之二點二，主要受去年油料費及蔬菜價格基期偏低影響，研判並非「輸入性通膨」。

中東戰事開打以來，政院每周開穩定民生相關會議。行政院長卓榮泰指出，目前國內能源供應穩定，石油及天然氣庫存均高於法定安全存量，六月至八月天然氣船期調度已完成，並已提前部署冬季天然氣採購計畫，正持續辦理九月至十二月採購作業，確保能源供應無虞。

油價方面，卓榮泰表示，台灣汽、柴油價格仍維持亞鄰最低水準，政府已啟動平穩吸收措施，本周（八至十四日）汽、柴油價格均不調整。另除工業用天然氣價格調漲百分之五外，六月民生用電、天然氣及桶裝液化石油氣（ＬＰＧ）價格均維持不變，兼顧民生需求與物價穩定。

醫療物資供應方面，卓榮泰指出，經濟部與衛福部已建立跨部會合作機制，優先確保藥品及醫療器材所需包材與塑料供應，強化醫療供應鏈韌性。

此外，因國際情勢變動導致東部地區瀝青混凝土價格上漲，卓榮泰要求經濟部、中鋼及中油持續掌握市場變化，一周內提出具體因應方案，並檢視是否存在不合理漲幅，以穩定原物料供應及工程推動需求。

卓榮泰說，政府施政目標是維持全年經濟成長率百分之三以上，並將全年ＣＰＩ年增率控制在百分之二以下。鄭麗君表示，雖五月單月物價增幅較高，但並非輸入性通膨造成，政府將密切關注國際情勢與市場變化，朝全年平均ＣＰＩ低於百分之二的目標努力，維持民生物價穩定。

主計總處日前公布五月ＣＰＩ，以交通及通訊類上漲百分之四最顯著，寫四年以來新高，主因中東戰事帶動國際油價，加上去年同期國內油價基期較低，五月油料費年增高達百分之廿點○九，是五十四個月來最大漲幅；同時，國籍航空四月初大幅調漲燃油附加費，使得機票價格上揚超過一成，成為推升該類指數的主力。