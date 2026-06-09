亞股昨倒一片 台指期夜盤漲逾千點

美國升息隱憂導致美股上周五大跌，亞洲主要股市昨經歷「黑色星期一」，台北股市昨一度暴跌二六九四點、創盤中最大跌點，在國家隊救援與投資人逢低買進下跌幅收斂。法人表示，台股這波回檔，是「估值修正與擠泡沫」的過程，而非長線多頭的終結，建議投資人短線操作不宜急著接掉下來的刀子，美國本周公布的消費者物價指數和下周的聯準會利率決策會議，將是影響台股走勢的風向球。

在經歷上周五的下挫後，昨晚開盤的美股主要指數早盤開高，其中以科技股為主的費城半導體指數漲幅尤其強勁，盤中大漲逾百分之六，收復上周五過半失土，台積電ＡＤＲ盤中勁揚近百分之四；在美股回神帶動下，台指期夜盤上漲逾千點。

韓股盤中一度觸發熔斷機制

亞股昨天在韓股重挫逾百分之八，盤中一度觸發熔斷機制領跌下走弱，日經指數跌幅也有百分之三點八。至於台股昨收盤下跌一五六八點、跌幅百分之三點四八，收在四萬三五○二點，較日韓股相對有撐。

法人指出，台股短線連跌三日共計下跌二九五六點、跌幅百分之六點三六，短線跌勢凶猛，主要是反映並修正今年以來過熱漲勢，及去槓桿化、去泡沫化等，同時讓籌碼逐漸沉澱。證交所昨晚公布信用交易統計，昨天融資餘額降至五五一○億元，融資維持率降至百分之一九一點○三，距離百分之一三○的追繳斷頭線仍有一段距離。

儘管昨天外資賣超台股九三八億元，金額創史上第七大，但散戶大軍勇於進場大買ＥＴＦ（指數股票型基金），據統計，台股昨成交量前五強全由台股ＥＴＦ包辦，另外也有不少散戶透過零股撿便宜。

券商App卡關 投資人崩潰

昨天不少投資人關切走勢，導致多家大型券商Ａｐｐ傳出「卡關」災情，包括登入困難、報價延遲、下單速度變慢等情況，直呼「比股市大跌更可怕」。金管會證期局盤點，共五家券商資安通報，在資訊廠商及相關券商採取流量分流措施後，系統恢復正常。