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共享機車 雙北以外難普及

聯合報／ 記者林海／台北報導

共享機車在台北市、新北市都已經有相當的基礎，但在其他地區的普及率明顯不及雙北這樣的都會區，共享機車業者分析，關鍵在於需求是否能夠支撐企業去設點，若沒有需求，則需要配合政府的政策支持，否則就難以推動。

GoShare表示，共享機車本質上是補足最後一哩路的需求。北部地區大眾運輸系統建設完善、路網密度較高，點到點的移動距離較短，且民眾已非常習慣使用各種大眾交通工具，因此共享機車的使用度相對頻繁。

GoShare指出，南部地區的私人機車擁有率更高，且大眾運輸路網密度相對較低，民眾更傾向「一車到底」，直接從家裡騎私有機車或開車到目的地，中間不需要轉乘，自然對共享機車的需求較少。

共享機車業者透露，評估設點時都是由需求出發，因為若需求不夠，將無法支撐企業追求獲利的目標，共享機車最大的成本是調度、維修、充換電與車輛管理，雙北人口密度高，業者投放一台車，很快就能被下一位用戶接手，但到了人口較分散的縣市，使用率下降、車輛閒置時間增加，連帶提高調度成本，業者很難賺錢。

也有業者說，一座城市的大眾運輸系統是否完善，牽涉到民眾對於共享機車這種「類大眾運輸」的接受程度，因為共享機車最開始核心理念是接上「最後一哩路」，而不是全程代步，以台南為例，大眾運輸雖然規模不大，但大部分人都靠機車作為移動工具，有很多外地旅客到台南旅遊時，也只能選擇這樣的運具，因此當地需求足夠，共享機車的發展就很不錯。

但業者指出，當民眾一般的需求不足夠支撐，二線城市如果想發展共享機車，必須要看地方政府的政策支持度，例如以標案形式增加公部門的需求，能夠形成規模經濟，才能提高業者進駐的誘因。

雙北 共享機車 大眾運輸

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