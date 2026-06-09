台股短線止穩？市場觀察3指標2變數

台股昨天盤中重挫但尾盤跌幅收斂，法人提醒投資人不要掉以輕心，預期台股短線會在三萬九千點到四萬四千點之間盤整。台股昨天夜盤反彈，但短線是否止穩，仍須觀察「三台股指標、二國際變數」。

台新投顧副董事長李鎮宇表示，市場維持交易熱度，顯示在高波動下多空換手頻繁。至於後市，短線利空因素包括預期降息時程推遲和科技股估值修正、中東局勢，利多因素包括ＡＩ投資需求持續暢旺，以及國內經濟基本面強勁。

李鎮宇指出，台股昨天開低後快速站回月線之上，顯示低接買盤力道強勁，市場仍看好ＡＩ受惠趨勢。

影響台股因素，法人指出，首先，現貨市場方面，護國神山台積電的月線防線為首要觀察指標。台積電ＡＤＲ上周五下跌百分之六點六九，已回檔至月線附近，而台積電月線位置支撐在二二九三元，短線需優先觀察此區間的支撐力道。

其次，籌碼面與技術面上，融資維持率與乖離率的修正更是重中之重。台股融資餘額五五一○億元，大盤融資維持率約百分之一九一點○三，雖然仍在安全水位之上，但需密切觀察後市數據是否逼近百分之一三○的追繳斷頭線，這將決定市場是否會出現大規模的融資斷頭潮；至於大盤距離季線的乖離率仍高於均值的百分之十二點一，顯示技術面仍有修正空間。

第三，盤面結構呈現漲多熱門股與低檔避險股的拉鋸。記憶體等主流科技族群今年以來漲幅多在百分之兩百以上，在短線急殺後，可觀察是否有低檔接手買盤進場，或資金轉入金融電信、內需食品等族群，是盤面輪動的觀察焦點。

此外，美國十日公布五月ＣＰＩ數據，這將是聯準會下周決策會議前的最後一道通膨關卡；十八日聯準會利率決策會議，全球市場靜待新任聯準會主席華許政策定調，他對於勞動市場與通膨走勢的表態，將影響下半年全球資本市場的資金流向。