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韓股急跌熔斷 衝擊投機散戶

聯合報／ 編譯劉忠勇葉亭均／綜合報導

韓國股市八日急跌，觸發了熔斷機制，交易因此暫停。韓國交易所為此召開緊急會議，人在韓國的美國輝達執行長黃仁勳則說，全球科技股大跌正是買進良機，因為人工智慧（ＡＩ）基礎建設才剛起步。

韓國綜合股價指數（ＫＯＳＰＩ）八日大跌，昨開盤後一度暴跌百分之八點八，幾乎確定進入技術性修正區間。其中記憶體製造商三星電子一度下跌百分之十一，同業ＳＫ海力士也下跌百分之十。市場對ＡＩ交易過熱的疑慮已使全球科技股降溫，美股五日也因升息顧慮而重挫。

韓股這波急跌觸發了熔斷機制，交易因此暫停。韓國交易所為此召開緊急會議，評估市場波動升高情況，並討論確保市場穩定運作的措施。分析人士指出，南韓市場面臨「黑色星期一」風險，因為「匯率不穩、利率重新定價，以及半導體獲利回吐同時發生」。

不過，黃仁勳在首爾與ＳＫ集團董事長崔泰源會面後說，「我們才剛開始。無論股市發生什麼事，大家應該要很高興，因為現在能以折扣價買進；大家都該非常興奮」。輝達和ＳＫ海力士八日宣布簽署多年協議，合作設計下一代ＡＩ記憶體晶片。

黃仁勳還說，ＡＩ產業目前仍處於建構基礎設施的早期階段；「ＡＩ會成為全球基礎建設，就像網際網路成為全球基礎建設一樣，這毫無疑問」。

高盛亞太區首席股票策略師慕天輝八日接受彭博電視訪問時說，韓股觸發熔斷機制後，預料將反彈；「長期來看，這終將證實只是一次技術性修正，基本面依然非常、非常強勁」。

慕天輝還說，「很明顯，投機有所升溫，南韓的散戶特別明顯，尤其在槓桿型ＥＴＦ上。我們所見到的，正是這些部位在槓桿放大效應下的平倉出場」。

韓股 黃仁勳 韓國 李在明 熔斷

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