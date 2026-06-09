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李在明提「地緣風險無法解釋台股」 想說的是…韓股被低估

聯合報／ 編譯盧思綸、記者藍鈞達／綜合報導
南韓總統李在明（左）八日召開就職一周年記者會，在答覆股市相關提問時舉台灣為例。（歐新社）
南韓總統李在明（左）八日召開就職一周年記者會，在答覆股市相關提問時舉台灣為例。（歐新社）

南韓總統李在明昨舉行就職周年記者會，談到南韓股市在八千點上下波動時，以台灣股市為例，主張韓股過去未獲市場合理評價，不能單純歸咎地緣政治風險。國內學者指出，台股這波上漲主要來自ＡＩ產業基本面支撐，所以地緣風險影響較小，然而並不代表不存在，地緣政治風險只是暫時被基本面蓋過。

李在明談到韓股在八千點上下波動時說，「很多人把原因歸咎於地緣政治不穩、戰爭風險，或外交、軍事與安全層面的不確定性。但要是真的這樣，就無法解釋台灣的情況」。

李在明指出，「從軍事與安全角度來看，朝鮮半島不是比台灣更不穩定嗎？當然前提是我們不要一直去招惹北韓」。

受惠於ＡＩ熱潮，台、韓股市今年以來漲勢驚人，截至昨天為止，台股漲幅百分之五十點二，南韓股市漲幅更高達百分之七十三點六，在全球主要股市名列前茅。而台、韓股市市值也因此水漲船高，台股市值今年以來一路超車英國、法國、加拿大股市，成為全球第五大股市，南韓則排名第六。

韓股八日重挫，觸發暫停交易的市場熔斷機制。（歐新社）
韓股八日重挫，觸發暫停交易的市場熔斷機制。（歐新社）

李在明表示，韓股過去低迷的主因並非地緣政治，而是市場長期存在的不正常現象，包括股價操縱、企業治理問題及投資人信心不足等；若能持續推動市場正常化，即使不計入半導體產業榮景，韓股仍有進一步上漲空間。

對於李在明的說法，政大金融系教授殷乃平表示，台灣是全球ＡＩ關鍵製造基地，相關供應鏈廠商訂單能見度已看到兩年後，因此即使全球股市修正，台灣受到的衝擊相對較小。市場人士也說，相較於過去常提到的地緣政治風險，目前因為市場更重視ＡＩ訂單與獲利能見度，短線上地緣政治對股市評價的壓抑效果相對下降。

殷乃平分析，美國近年推動台積電與部分半導體供應鏈赴美投資後，美方對台海衝突可能造成晶片供應中斷的憂慮有所降低；加上「川習會」後，台灣社會也感受到兩岸氣氛似有和緩跡象，使民眾對短期衝突的憂慮下降，這些因素都讓地緣政治對台股的壓力暫時淡化。

不過，市場人士強調，地緣風險仍然存在，尤其台灣仍處於美中角力與兩岸關係的核心位置，未來兩岸互動仍受執政團隊政策立場、國際局勢及區域安全變化影響，是否會出現新的變數，仍須持續觀察。

市場人士也說，李在明以台灣為例，凸顯股市評價不能只用地緣政治單一因素解釋。台股這波行情之所以能抵抗部分外部不確定性，關鍵仍在ＡＩ產業鏈實際受惠、企業獲利能見度提高。不過，地緣政治風險只是暫時被基本面蓋過，並未真正退場。

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