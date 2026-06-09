副閣揆鄭麗君看物價上漲 研判非輸入性通膨

中東情勢尚未穩定，牽動物價變化。行政院昨（8）日召開「因應中東衝突民生安定專案會議」，副院長鄭麗君表示，主計總處公布5月消費者物價指數（CPI）年增率為2.2%，主要受去年油料費及蔬菜價格基期偏低影響，研判並非「輸入性通膨」。政府將密切關注，朝全年平均CPI增幅低於2%的目標努力。

官員表示，目前民生物價平穩，前五月平均CPI為1.52%，低於南韓的2.38%，民眾經常消費17項重要民生物資5月年增率僅1.5%，外食費漲幅已連三月低於3%，在主計總處逾300項查價項目中，約九成品項價格持平或下跌，僅少數受國際能源價格、天候及服務需求增加影響項目出現價格上漲。

自中東戰事開打以來，政院每周召開穩定民生相關會議。行政院長卓榮泰指出，目前國內能源供應穩定，石油及天然氣庫存均高於法定安全存量，6月至8月天然氣船期調度已完成，並已提前部署冬季天然氣採購計畫，正持續辦理9月至12月採購作業，確保能源供應無虞。

油價方面，卓榮泰表示，台灣汽、柴油價格仍維持亞鄰最低水準，政府已啟動平穩吸收措施，本周（6月8日至14日）汽、柴油價格均不調整。另除工業用天然氣價格調漲5%外，6月民生用電、天然氣及桶裝液化石油氣價格均維持不變，兼顧民生需求與物價穩定。