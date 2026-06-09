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政院加碼交通運價補貼 計程車油價補助上限提高至1.5萬元

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
行政院長卓榮泰8日表示，政府持續推行交通運價平穩措施。其中包括公路客運、國內船舶及國內航空票價凍漲再延三個月，前後合計六個月；計程車油價折讓補貼，每車再加碼9,000元，使每車最高補助提高至1.5萬元。聯合報系資料照
行政院長卓榮泰8日表示，政府持續推行交通運價平穩措施。其中包括公路客運、國內船舶及國內航空票價凍漲再延三個月，前後合計六個月；計程車油價折讓補貼，每車再加碼9,000元，使每車最高補助提高至1.5萬元。聯合報系資料照

政院卓榮泰昨（8）日表示，政府持續推行交通運價平穩措施。其中包括公路客運、國內船舶及國內航空票價凍漲再延三個月，前後合計六個月；計程車油價折讓補貼，每車再加碼9,000元，使每車最高補助提高至1.5萬元。

卓榮泰昨日主持「因應中東衝突民生安定專案會議」時表示，透過補助公路客運、計程車、國內船舶及國內航空等運輸業者，以減輕業者與民眾負擔。

此外，卓揆請經濟部及中油持續關注瀝青混凝土價格趨勢，檢視是否存在不合理漲幅，確保市場秩序與民生安定。

此次交通運價補貼再加碼。交通部指出，公路客運部分，依公路汽車客運路線費率臨時調整機制辦理，業者如依法申請調整運價，經核定後由政府補貼票價調漲差額，措施由原三個月延長為六個月。

國內船舶客運方面，針對固定航線客船辦理海運燃油油價折讓補貼。長程客船依合約調整機制估算，短程航線則依公告油價與基準值差額補貼，每公升最高5元，措施同樣由原三個月延長為六個月，穩定離島及海上交通服務。

國內航空方面，透過中油吸收航空燃油漲幅，使國內航線航空燃油價格維持三個月平均每公升27.25元以下，避免觸動國內線票價調整門檻。將依行政院整體規劃編列預算，回補油價差額，維持國內航空票價平穩。

計程車部分，為減輕司機油價負擔，原本每車補助6,000元，這次再加碼9,000元，每車合計最高補助1.5萬元；補助方式維持每公升折抵5元，已自5月20日上路，申請期限至8月31日，補助額度可使用至今年底。

交通部說明，已完成前階段登記的計程車，將直接增加9,000元補助額度，並預計於6月16日前完成補助額度入帳；尚未登記車輛，完成登記後可一次取得最高1.5萬元補助額度。

另一方面，醫療物資供應方面，卓榮泰指出，經濟部與衛福部已建立跨部會合作機制，優先確保藥品及醫療器材所需包材與塑料供應，強化醫療供應鏈韌性。目前國內塑膠醫材價格已逐步回穩，以塑膠抽痰管為例，國內電商平台售價與日本、南韓相近，並低於美國市場價格，顯示供應情況穩定。

此外，因國際情勢變動導致東部地區瀝青混凝土價格上漲，卓榮泰要求經濟部、中鋼及中油持續掌握市場變化，一周內提出具體因應方案，並檢視是否存在不合理漲幅，以穩定原物料供應及工程推動需求。

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