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5月房租CPI年增率跌至1.76% 四年新低

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
住宅示意圖。圖／AI生成
住宅示意圖。圖／AI生成

國內房租漲勢明顯降溫，主計總處最新公布的5月消費者物價指數（CPI）顯示，房租CPI年增率、住宅租金CPI年增率，雙雙寫下四年來新低紀錄。業者表示，目前資金大量流向股市，即便建商有感降價，銷量也難見明顯回溫，恐怕要等股市進入盤整期，買盤才有機會回流不動產。

主計總處房租CPI統計內涵主要為自有住宅設算租金，以及少部分的私有住宅實付租金、社宅實付租金、學校住宿費等，一般認為其走勢與房市高度關聯。

最新統計，今年5月房租類指數年增率回落至1.76%，已連五個月增幅低於2％通膨警戒線，主因是占權重最高的「住宅租金」漲幅明顯回落，年增率來到為1.75%，雙雙寫下2022年6月以來新低漲幅。租金漲勢降溫，也讓市場關注觀察房價，是否會步入更大的實質修正期。

誠邑築建設品牌部總監王鈞生表示，目前中南部蛋白區、蛋殼區房價都出現有感下跌，跌幅超過一成，價格持續鬆動，導致市場出現新舊建案相互競爭的特殊現象。他解釋，2024年左右進場的預售屋主，當時取得成本處於高檔，隨著這批新案近期陸續完工交屋，正好迎上目前預售市場價格停滯期；已完工的新成屋與現階段推出的預售新案沒有明顯價差，更加劇新建案的銷售難度。

王鈞生認爲，目前資金大量流向股市，甚至出現買方因為捨不得變賣股票，而猶豫是否簽約的現象，即便建商讓利降價，也難以對消費者產生足夠誘因。後續恐需等待股市進入鈍化盤整期，資金才有機會回流房市，業界也期盼即將召開的央行理監事聯席會議，能在政策面上釋出放鬆或解禁的契機。

房租 租金 主計總處 CPI

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