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網傳竄改官網截圖謊稱分區限電 台電譴責假訊息已提告
日前有網友在臉書發布竄改後的經濟部官網截圖，並假冒台電名義謊稱將分區限電。台電表示，當日備轉容量率達22.58%，供電無虞，譴責惡意散播假訊息的行為，已向台北地檢署提出告訴。
台電今天透過新聞稿表示，3日臉書（Facebook）出現一則網路謠言，有網友竄改經濟部官網畫面製作不實圖片，並冒用台電名義，謊稱台灣部分地區將分區限電。
台電表示，強烈譴責惡意製造、散播假訊息引發社會恐慌的行為，今天已向台北地檢署提出告訴，並籲請民眾切勿以身試法，勿造謠、勿傳謠。
台電說明，該謠言張貼在網路的當日，全台最高用電達3934.7萬瓩，備轉容量率達22.58%，有近900萬瓩備轉容量，供電無虞。
台電強調，面對夏季高溫及用電需求增加，台電透過抽蓄水力、儲能系統及需求面管理等多元調度措施，持續確保穩定供電。
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