網傳竄改官網截圖謊稱分區限電 台電譴責假訊息已提告

台股今日開盤之後大跌近2700點，不過之後跌勢收斂，成交量在半小時之後已經上看5千億以上，顯見已有龐大的低接買盤進場，對此台新投顧副董事長李鎮宇表示，在這波修正之後，以十大電子權值推估，指數目標價最高上看 49,683 點。

2026-06-08 09:52