聽新聞
0:00 / 0:00
監委糾正台糖畜殖場廢棄物處理 台糖：持續強化治理及加速改建
監察院糾正台糖公司畜殖場廢棄物處理案，台糖公司8日表示，已啟動全面性檢討，並完成相關內控管理制度，也將加速養豬場現代化改建。新式豬場均導入廢棄物循環再利用設備，有效降低環境負荷。台糖將用精進治理、嚴謹管理，善盡國營事業之社會責任與環境責任。
監委糾正台糖為我國養豬大戶，卻未正式編列畜殖場清除污泥預算科目供所屬申請，肇致場內未經污水處理之豬糞尿廢水事業廢棄物，由場方自尋廠商處理，事後以多件材料小額採購、化整為零方式核銷，違反政府採購法等相關規定。此外，岸內畜殖場遭搜索出4隻斃死豬，場方使用鏟斗車移動斃死豬未核實清點數量，斃死豬流向何方亦無人深究等。
台糖指出，該案發生後，台糖立即啟動全面檢討，針對廢水污泥、斃死豬、環保設施操作，以及採購管理督導等面向進行檢討改善，具體改善措施如下：
第一、強化污泥清運作業，改以開口契約統籌辦理，嚴格強化履約及污泥流向追蹤，並成立專責稽核機制，全面加強查核與驗收作業。
第二、落實斃死豬源頭管制，轄下各畜殖場增設密閉式暫存設施，建立斃死豬申報、清運及化製數量之勾稽制度，並積極配合地方政府加強流浪犬管理，以維場區環境衛生及生物安全。
第三、加速養豬場現代化改建，新式豬場均導入廢棄物循環再利用設備，有效降低環境負荷，大幅提升資源再利用效益。
台糖強調，有關本案另涉及司法調查部分將全力配合，並將引以為鑑，深化內控與管理機制，持續提升豬場營運與環境管理品質，善盡國營事業之社會責任與環境責任。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。