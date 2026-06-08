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監委糾正台糖畜殖場廢棄物處理 台糖：持續強化治理及加速改建

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

監察院糾正台糖公司畜殖場廢棄物處理案，台糖公司8日表示，已啟動全面性檢討，並完成相關內控管理制度，也將加速養豬場現代化改建。新式豬場均導入廢棄物循環再利用設備，有效降低環境負荷。台糖將用精進治理、嚴謹管理，善盡國營事業之社會責任與環境責任。

監委糾正台糖為我國養豬大戶，卻未正式編列畜殖場清除污泥預算科目供所屬申請，肇致場內未經污水處理之豬糞尿廢水事業廢棄物，由場方自尋廠商處理，事後以多件材料小額採購、化整為零方式核銷，違反政府採購法等相關規定。此外，岸內畜殖場遭搜索出4隻斃死豬，場方使用鏟斗車移動斃死豬未核實清點數量，斃死豬流向何方亦無人深究等。

台糖指出，該案發生後，台糖立即啟動全面檢討，針對廢水污泥、斃死豬、環保設施操作，以及採購管理督導等面向進行檢討改善，具體改善措施如下：

第一、強化污泥清運作業，改以開口契約統籌辦理，嚴格強化履約及污泥流向追蹤，並成立專責稽核機制，全面加強查核與驗收作業。

第二、落實斃死豬源頭管制，轄下各畜殖場增設密閉式暫存設施，建立斃死豬申報、清運及化製數量之勾稽制度，並積極配合地方政府加強流浪犬管理，以維場區環境衛生及生物安全。

第三、加速養豬場現代化改建，新式豬場均導入廢棄物循環再利用設備，有效降低環境負荷，大幅提升資源再利用效益。

台糖強調，有關本案另涉及司法調查部分將全力配合，並將引以為鑑，深化內控與管理機制，持續提升豬場營運與環境管理品質，善盡國營事業之社會責任與環境責任。

台糖 廢棄物 監委

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