台股「黑色星期一」房市不妙？ 近年股災後5次買氣反轉

亞股8日出現「黑色星期一」，台股最大重挫逾2,600點，最終收盤挫低1560點，住商不動產指出，2008年以來共發生12次股災， 統計已有相關數據的10次，有5次股災後一年買氣不減反增，另有5次房市呈減縮。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶表示，股災原因各不相同，但若屬經濟型衝擊，或又逢政策變動，對房市的影響通常較大。

住商不動產企研室執行總監徐佳馨分析，此次亞股黑色星期一股災，源頭在於美國公布的5月非農就業新增人數超乎預期，聯準會降息預期落空，加上AI與科技類股先前漲勢過猛，市場槓桿過熱，因此當一有利空消息出現，即出現恐慌性的踩踏效應。

由於此次股市急跌，令投資人資產縮水，加上打房效應仍在，預期短期內房市頹勢恐怕難以逆轉，不過房地產屬變流動性低的資產，通常投資人會先賣黃金、保單或解約定存，最後萬不得已才會賣房，因此除非股市陷長期熊市，否則很難看到因股市斷頭而引發的房市拋售潮。

觀察2008年後的12次股災，賴志昶指出，若不論此次亞股黑色星期一與去年美國對等關稅之股災，其中有5次股災後隔年買氣大增、5次股災隔年交易量減弱。

箇中因素在於股災後是否有政府救市，如2003年SARS之後，政府提出土增稅減半徵收，反而刺激房地產市場，致使SARS次年全台買賣移轉棟數高達41.8萬棟。

之後，2018年美中上演貿易戰，反而刺激台商鮭魚返鄉，熱錢流入全台，也帶動不動產市場出現榮景。

最後，2020年COVID-19爆發，全球經濟發展停滯，惟在美國聯準會積極印鈔，且台灣央行也接連降息，市場熱錢橫溢，反而帶動房市進入大多頭，2021年棟數增加至34.8萬棟，更創8年新高。

反觀股災後進入房市買氣下跌的情況，賴志昶補充，如1997年亞洲金融風暴、2000年網路泡沫等事件，全球股票市場重挫，不僅台股災情慘重，當時平均房貸利率仍超過6%，高額持有成本更令房市表現難以期待。

至於2015年中國股災隔年2016年，全台買賣移轉棟數僅24.5萬棟創下歷史新低，主因除股災層面，亦有房地合一所得稅上路，衝擊消費者信心。

而在最近期，則有美國總統川普（Donald Trump）發起對等關稅，於2025年4月為全球帶來嚴重股災，雖說之後於2025年下半年受惠於AI浪潮帶動，台股迅速回檔，更於2026年突破4萬點大關。

惟台股熱絡未帶動房市，加上央行第七波信用管制與銀行限貸餘波未了，致使房市買氣跌入谷底，也讓去年全台買賣移轉棟數僅達26.1萬棟，為2018年以來新低。

徐佳馨表示，無論此波股災持續多久，是財富重分配時機或熊市起點仍待觀察，在整體全球AI浪潮難擋之下，股市短時間重挫，或仍有回檔機會；反觀房市，自央行與政府接連打房以來，房市買氣跌落低點，市場價格亦出現盤整趨勢，市場前景恐難樂觀，惟過去有所謂「賣房救股」之說，在近期買氣低迷之際，實務上恐怕緩不濟急。