因應農業高齡缺工 改良場推動一貫化機械作業

農業部說明，為因應農村勞動力高齡化與缺工挑戰，並提升國產蘆筍生產效率與產業競爭力，農業部台南區農業改良場持續推動「蘆筍田間管理機械化技術」，透過導入高腳式曳引機搭配多項附掛設備，建立一貫化省工管理模式，協助農友降低人力依賴，提升作業效率與田間管理品質。

台南場表示，蘆筍屬於高經濟價值作物，田間管理工作較為繁重，傳統多仰賴人工或小型農機具進行母莖更新、殘枝清理、培土、施肥及噴藥等作業，不僅耗費大量人力，也容易因操作差異影響管理品質。

因此，推動田間管理機械化已成為穩定蘆筍產業發展的重要方向，該場整合高腳式曳引機及多項附掛式管理機具，建立適合蘆筍田區應用的一貫化省工模式，不僅能大幅減輕農友長時間彎腰、搬運作業的勞動負擔，也有助提升田間管理一致性與作業品質。

台南場說明，該場以高腳式曳引機為主要動力來源，搭配蘆筍專用碎枝機、中耕培土機、有機質肥料撒肥機及框式施藥機等設備，可應用於母莖更新、肥培管理及病蟲害防治等關鍵作業。

其中，「碎枝機」可直接於田間將母莖殘體碎化處理，減少搬運程序並提升清園效率；「中耕培土機」則一舉結合畦間除草與畦面培土，有效改善土壤通氣與排水；「撒肥與施藥機械化」則能顯著提高施用均勻度，降低人工操作差異，確保管理穩定性。

台南場指出，蘆筍生產除重視產量外，更需兼顧嫩莖品質穩定與供應能力。導入田間管理機械化後，可使母莖培育、肥培管理及病蟲害防治等作業更趨標準化，不僅減輕農友勞動負擔、降低缺工衝擊，達到穩定產量與提升品質的雙重效益。

未來，台南場將持續推動機械化技術落地應用，協助國產蘆筍產業朝省工化、標準化及永續發展方向邁進。