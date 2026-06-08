北美台灣工程師協會西雅圖分會攜手矽谷基地 開拓台美創新市場

北美台灣工程師協會西雅圖分會（NATEA Seattle）6日在西雅圖舉辦「US-Taiwan Startup Connect」活動。本次活動匯聚創投、連續創業家、科技巨擘人才、台灣新創推動單位及在地社群領袖，聚焦於台美新創資源鏈結、早期募資、人工智慧（AI）趨勢與創業實務交流，致力深化台灣與美國太平洋西北地區科技新創生態系的互動。

本次活動由NATEA Seattle 主辦，並獲得 Startup Island Taiwan矽谷基地、西雅圖台灣商會及在地台灣科技社群支持。活動吸引大量來自科技業、新創團隊、投資機構與台灣專業社群的菁英參與。

NATEA Seattle會長黃世明（Davis Hwang）於簽署 MOU時表示，期盼透過西雅圖卓越的在地科技人才與厚實的創業網絡，協助台灣創業團隊接觸更多海外市場、爭取國際投資資源並建立關鍵的產業連結。

針對台灣新創進軍美國市場的痛點，矽谷基地副總監蘇祐立（Uly Su）在主題分享中指出，台美在股權結構、公司估值、投資人組成及市場期待上存在顯著文化差異。創業團隊若想接軌美國資本市場，除了精進產品與技術，更必須深刻理解當地投資人對創辦團隊持股比例、企業成長速度、市場規模及公司治理的期待。

活動亦邀請多位在美資深投資人與科技專家進行座談，多認為在當前AI浪潮下，新創充滿機遇，但募資絕非僅止於數據與簡報的呈現，本質上是一場「長期信任關係的經營」。創業者必須對自身技術、產品定位與目標市場有極其深入的洞察。

活動發言人孫桂枝（KC Sun）指出，西雅圖作為美國頂尖科技重鎮，雲集了 Microsoft、Amazon、Google、Meta、Apple、NVIDIA、Databricks 等科技巨頭，並孕育出無數雲端、AI、企業軟體、遊戲、生命科學與硬體領域的創新機會。許多台灣背景的科技人才長期在此累積研發、產品、設計與高階管理經驗，若能與台灣新創生態系形成更緊密的網狀連結，將成為台灣團隊拓展國際市場最強大的後盾。

不同於傳統單向聆聽的講座，本次活動特別設計了多場「小型主題圓桌交流」。與會者可依個人興趣自由加入不同小桌，與講者進行面對面深入對話。討論主題涵蓋：「大廠員工轉換跑道至新創」、「募資簡報實戰」、「連續創業經驗談」、「打造 AI 原生公司」以及「台美募資環境大解密」等。主辦單位表示，這種互動模式能打破隔閡，讓創業者、投資人與專業人士更直接地建立後續的實質鏈結。