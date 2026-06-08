快訊

簡立峰專欄／AI進入電力競爭時代 漲價潮已無可避免？

菲律賓規模7.8地震 建築物倒塌、學校「減層」

國軍屏東密測ABM彈藥 30鏈砲變身「無人機殺手」

聽新聞
0:00 / 0:00

北美台灣工程師協會西雅圖分會攜手矽谷基地 開拓台美創新市場

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
北美台灣工程師協會西雅圖分會舉辦創業連結活動，吸引大量來自科技業、新創團隊、投資機構與台灣專業社群的菁英參與。 圖/主辦單位提供
北美台灣工程師協會西雅圖分會舉辦創業連結活動，吸引大量來自科技業、新創團隊、投資機構與台灣專業社群的菁英參與。 圖/主辦單位提供

北美台灣工程師協會西雅圖分會（NATEA Seattle）6日在西雅圖舉辦「US-Taiwan Startup Connect」活動。本次活動匯聚創投、連續創業家、科技巨擘人才、台灣新創推動單位及在地社群領袖，聚焦於台美新創資源鏈結、早期募資、人工智慧（AI）趨勢與創業實務交流，致力深化台灣與美國太平洋西北地區科技新創生態系的互動。

本次活動由NATEA Seattle 主辦，並獲得 Startup Island Taiwan矽谷基地、西雅圖台灣商會及在地台灣科技社群支持。活動吸引大量來自科技業、新創團隊、投資機構與台灣專業社群的菁英參與。

NATEA Seattle會長黃世明（Davis Hwang）於簽署 MOU時表示，期盼透過西雅圖卓越的在地科技人才與厚實的創業網絡，協助台灣創業團隊接觸更多海外市場、爭取國際投資資源並建立關鍵的產業連結。

針對台灣新創進軍美國市場的痛點，矽谷基地副總監蘇祐立（Uly Su）在主題分享中指出，台美在股權結構、公司估值、投資人組成及市場期待上存在顯著文化差異。創業團隊若想接軌美國資本市場，除了精進產品與技術，更必須深刻理解當地投資人對創辦團隊持股比例、企業成長速度、市場規模及公司治理的期待。

活動亦邀請多位在美資深投資人與科技專家進行座談，多認為在當前AI浪潮下，新創充滿機遇，但募資絕非僅止於數據與簡報的呈現，本質上是一場「長期信任關係的經營」。創業者必須對自身技術、產品定位與目標市場有極其深入的洞察。

活動發言人孫桂枝（KC Sun）指出，西雅圖作為美國頂尖科技重鎮，雲集了 Microsoft、Amazon、Google、Meta、Apple、NVIDIA、Databricks 等科技巨頭，並孕育出無數雲端、AI、企業軟體、遊戲、生命科學與硬體領域的創新機會。許多台灣背景的科技人才長期在此累積研發、產品、設計與高階管理經驗，若能與台灣新創生態系形成更緊密的網狀連結，將成為台灣團隊拓展國際市場最強大的後盾。

不同於傳統單向聆聽的講座，本次活動特別設計了多場「小型主題圓桌交流」。與會者可依個人興趣自由加入不同小桌，與講者進行面對面深入對話。討論主題涵蓋：「大廠員工轉換跑道至新創」、「募資簡報實戰」、「連續創業經驗談」、「打造 AI 原生公司」以及「台美募資環境大解密」等。主辦單位表示，這種互動模式能打破隔閡，讓創業者、投資人與專業人士更直接地建立後續的實質鏈結。

北美台灣工程師協會西雅圖分會（NATEA Seattle）6日在西雅圖盛大舉辦「US-Taiwan Startup Connect」活動。圖/主辦單位提供
北美台灣工程師協會西雅圖分會（NATEA Seattle）6日在西雅圖盛大舉辦「US-Taiwan Startup Connect」活動。圖/主辦單位提供

延伸閱讀

生技投資論壇7月15日登場 國際創投齊聚台灣尋找標的

6月24日決選／創業之星選秀 12強晉級

台美高教交流 半導體教育聯盟合作推展人才培育

南韓拚AI 李在明提名科技女強人任總理

相關新聞

「中國台北」稱呼引眾怒 財委會凍結捐助亞銀3千萬

亞銀堅持台灣名稱為「中國台北」引眾怒，今日在立法院財委會進行財政部預算審查時，藍綠立委通過凍結3千萬捐助預算，要求財政部要解凍預算必須要提出跟亞銀溝通的相關報告。

台股大修正 李鎮宇：AI裸泳時代已經結束

台股今日開盤之後大跌近2700點，不過之後跌勢收斂，成交量在半小時之後已經上看5千億以上，顯見已有龐大的低接買盤進場，對此台新投顧副董事長李鎮宇表示，在這波修正之後，以十大電子權值推估，指數目標價最高上看 49,683 點。

美日韓股暴跌 台股開盤狂跌近2700點下殺至42376.86點

美股上週五暴跌，使得日股韓股今日上午一開盤也跟進暴跌，其中日股開盤之後大跌逾2600點，跌幅達3.9%，韓股開盤也暴跌逾8%，觸熔斷暫停交易20分鐘，台股今日開盤之後大跌近2700點，大盤指數最低來到42376.86點。

就保提高薪資上限 多項津貼跟著漲 勞保為何不易跟進

勞工保險與就業保險過去除了費率不同外，從投保薪資到保費收取都是「連體嬰」。但賴清德總統日前宣布因應少子化與人口結構18項戰略，為提高育嬰留停津貼，勞動部同步宣布將修正就業保險法，提高4萬5800元投保薪資上限，這也將使得就保與勞保薪資上限脫鉤，未來，就業保險在投保薪資上限部分將「單飛」。

烏雲罩頂 台股今面臨黑色星期一

美科技股上周五重挫，引爆台指期夜盤一度觸及跌停，終場崩跌三○○六點、跌幅百分之六點六五。法人表示，台股今天恐上演「黑色星期一」，預估大跌逾千點、回測月線四萬三○三○點；加上投資人槓桿極高，將面臨過去多頭行情累積的融資、期貨、質押與信貸資金壓力測試。

雙重曝險！美股暴跌 台灣散戶荷包重傷

美股科技股上周五重挫，引爆台指期夜盤大跌三○○六點、跌幅超過百分之六，市場關注台股今天開盤後的補跌壓力。不過，這次股市震盪對台灣投資人的影響，已不只停留在台股，隨著國人海外投資快速成長，美股大跌已不只是台股方向燈，而是直接反映在台灣投資人的複委託帳戶與海外ＥＴＦ（指數股票型基金）部位。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。