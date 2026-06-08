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促進民眾參與！經部公告小水力發電示範獎勵辦法 獎勵金上限500萬元

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
小水力發電示意圖。圖／本報系資料照
小水力發電示意圖。圖／本報系資料照

為加速小水力發電在全國的推廣與落地，為我國綠能發展注入新動能，經濟部已公告實施「小水力發電示範獎勵辦法」，透過示範獎勵機制，引導小水力發電結合公民參與、友善環境及複合利用設計，獎勵金額以500萬元為上限，協助在地打造可持續、制度化的推動架構。

經濟部表示，因應氣候變遷與能源轉型挑戰，為強化國內再生能源布局、提升能源自主性，並推動多元綠能與地方永續發展，經濟部能源署整合政策與技術資源，啟動「小水力減碳旗艦行動計畫」，積極推動小水力發電開發。

經濟部能源署表示，「小水力發電示範獎勵辦法」分別以「既有案場精進」及「新設案場完善」為推動方向，透過示範獎勵機制，引導小水力發電融入社區環境與地方發展脈絡。在開發策略上鼓勵結合既有水利設施進行開發，以降低環境影響，兼顧環境友善與實務推動效益，同時累積制度運作與執行經驗，逐步建立具參考性與推廣潛力的開發模式。

同時在評選機制上，以「示範導向、制度引導」為核心，獎勵評分標準明確納入公民參與、友善環境及複合利用等要點，鼓勵申請者強化地方溝通、降低環境影響，並提升水利、能源與公共設施的多元利用，提升案場整體效益與社會接受度。

經濟部能源署進一步說明，雙軌示範獎勵機制將逐步建立一致化的審查原則與執行標準，作為後續政策精進與擴大推動的基礎，穩健我國小水力發電應用，促進再生能源多元發展，朝淨零排放目標邁進，為國家能源轉型注入新動能。

經濟部強調，期盼透過「小水力發電示範獎勵辦法」公告，進一步提升示範案場的多元效能與可行性，並廣邀各界共同參與，一同攜手推動我國能源轉型，開創綠能發展的新里程碑。

綠能 經濟部 再生能源

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