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「中國台北」稱呼引眾怒 財委會凍結捐助亞銀3千萬

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
「中國台北」稱呼引眾怒，財委會凍結捐助亞銀3千萬。（本報系資料庫）
「中國台北」稱呼引眾怒，財委會凍結捐助亞銀3千萬。（本報系資料庫）

亞銀堅持台灣名稱為「中國台北」引眾怒，今日在立法院財委會進行財政部預算審查時，藍綠立委通過凍結3千萬捐助預算，要求財政部要解凍預算必須要提出跟亞銀溝通的相關報告。

今日財委會在進行預算審查時，立委賴士葆、羅明才等人都提案凍結預算，賴士葆質疑：「它既然對我們不好，為什麼我們還要繼續的捐助預算給他們？」藍委的提案罕見的獲得綠委聲援，包括在財長莊翠雲提出說明的時候，召委吳秉叡也表示支持賴士葆的主張，並且要財政部去跟亞銀溝通，最後立法院通過先凍結預算，而且要解凍預算必須要看財政部提出的溝通之後的說明報告而定。

台灣於1966年以「中華民國」名義加入亞銀，但之後中國申請加入並要求更改台灣的會籍名稱，亞銀並配合中方要求在1985年將台灣名稱改為「中國台北」，一直到現在台灣仍持續捐款且未獲對方同意改名。

亞銀

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