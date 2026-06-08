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透過券商 國人可參與SpaceX IPO認購

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導

SpaceX超級ＩＰＯ（首次公開發行）倒數，全球資本市場目光聚焦。據了解，國內券商這次特地開放高資產客戶認購，是國人首度有機會掛牌前直接參與美股新股配售。

SpaceX此次ＩＰＯ擬募資七五○億美元，估值約一點八兆美元，市場認購需求已達約一千五百億美元，約為募資目標兩倍，將成為史上最大規模ＩＰＯ之一。國內券商包括元大、永豐凱基等上周陸續通知符合資格的高資產客戶，這次可以直接參與spaceX的ＩＰＯ認購，不少客戶趨之若鶩。

券商主管表示，過去國人參與美股，多半是透過複委託買賣已上市股票或ＥＴＦ，即使是熱門ＩＰＯ，也通常是掛牌後才能進場，真正的新股配售額度多掌握在國際機構投資人手中。凱基證券指出，過往包括港股有成功辦理經驗，但美股ＩＰＯ確實是首次，不過，如果是美國公民或是綠卡持有者、或美國稅務居民不得認購。

券商人士說，這代表國內財富管理服務正在升級，從過去提供海外債券、基金、複委託交易，進一步延伸到海外ＩＰＯ與另類投資。不過，SpaceX估值龐大、市場期待高，掛牌後股價波動也可能劇烈；高資產客戶雖取得過去較難接觸的投資機會，仍須評估配售價格、閉鎖期、流動性與自身風險承受度。

對國內券商而言，這次SpaceX認購案的意義不只是賣一檔新股，而是國內高資產客戶參與全球資本市場的管道，已經不只是單純地參與美股，而要在最前端「搶下全球ＩＰＯ」。

凱基 永豐 美股 SpaceX IPO

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