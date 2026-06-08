政府挺生醫…兩大計畫動起來 800億銀彈上膛

政府兩大生醫計畫動起來，800億元銀彈上膛。「健康台灣深耕計畫」總額489億元聚焦AI醫療，6月起進入採購高峰期；「國家藥品韌性整備計畫」預算上看360億元，正由經濟部與衛福部聯手推動，協助本土生醫業建立防衛韌性藥物供應鏈。

衛福部長石崇良此前曾公開說明，今年起、政府擬於未來四、五年內逐年完成「健康台灣深耕計畫」及「國家藥品韌性整備計畫」，初估預算逾800億元，加上其他產業型計畫的爭取，期盼投入金額逾千億元。

經過近半年的整備，醫療AI公司長佳智能（6841）總經理李友錚昨（7）日表示，整個「健康台灣深耕計畫」從4月陸續展開，第一階段的112億元補助計畫，將在6、7月進入採購發包高峰期，這一階段核定補助對象為大型醫學中心、醫師公會等基層單位共253件計畫，已有多家廠商為了協助醫院導入智慧化設備，得標訂單將反映在7月營收。

李友錚說明，「健康台灣深耕計畫」今年第4季啟動第二階段補助計畫，預算規模達300多億元，長佳智能已開始進行第二階段規畫，國內多家資通訊大廠及智慧醫療公司也正積極透過深耕計畫來搶食這塊智慧醫療市場大餅。

另一方面，行政院匡列預算成立的「國家藥品韌性整備計畫」，已分別由經濟部、衛福部及核安會等單位編列預算，經濟部投入逾131億元推動製藥產業供應鏈轉型、擴大國際合作與市場開發，其中約71.6億元補助民間企業開發前瞻藥物，協助廠商建置符合國際標準的連續製造與綠色化學產線，目標在2030年讓台灣生醫與藥業產值倍增。

衛福部編列了80.4億元主導藥品與醫材的自給自足與智慧調控，其中編列60億元專門推動藥品與醫材自給，強化國內原料藥廠與製藥工廠的製造能力；此外，核安會也編列預算以推動核醫藥品在地化與儲備。

學名藥協會理事長陳誼芬昨日指出，針對政府提出的藥品韌性整備計畫，產業界目前已提出近20項計畫向經濟部提出補助申請，重點包括發展生物相似藥、原料藥及特殊的口服劑型，並盤點未來50項關鍵藥物， 目標是因應地緣政治風險環境下，建立台灣自給自足的藥品供應能力。