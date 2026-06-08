快訊

海域對峙… 海巡署7艦艇監控驅離陸船 主權管轄兩岸互喊話

國人最新健保藥品用量統計 超高齡社會「這款藥」用量高達2.4億顆

聽新聞
0:00 / 0:00

政府挺生醫…兩大計畫動起來 800億銀彈上膛

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
政府兩大生醫計畫動起來，800億元銀彈上膛。路透
政府兩大生醫計畫動起來，800億元銀彈上膛。路透

政府兩大生醫計畫動起來，800億元銀彈上膛。「健康台灣深耕計畫」總額489億元聚焦AI醫療，6月起進入採購高峰期；「國家藥品韌性整備計畫」預算上看360億元，正由經濟部衛福部聯手推動，協助本土生醫業建立防衛韌性藥物供應鏈。

衛福部長石崇良此前曾公開說明，今年起、政府擬於未來四、五年內逐年完成「健康台灣深耕計畫」及「國家藥品韌性整備計畫」，初估預算逾800億元，加上其他產業型計畫的爭取，期盼投入金額逾千億元。

經過近半年的整備，醫療AI公司長佳智能（6841）總經理李友錚昨（7）日表示，整個「健康台灣深耕計畫」從4月陸續展開，第一階段的112億元補助計畫，將在6、7月進入採購發包高峰期，這一階段核定補助對象為大型醫學中心、醫師公會等基層單位共253件計畫，已有多家廠商為了協助醫院導入智慧化設備，得標訂單將反映在7月營收。

李友錚說明，「健康台灣深耕計畫」今年第4季啟動第二階段補助計畫，預算規模達300多億元，長佳智能已開始進行第二階段規畫，國內多家資通訊大廠及智慧醫療公司也正積極透過深耕計畫來搶食這塊智慧醫療市場大餅。

另一方面，行政院匡列預算成立的「國家藥品韌性整備計畫」，已分別由經濟部、衛福部及核安會等單位編列預算，經濟部投入逾131億元推動製藥產業供應鏈轉型、擴大國際合作與市場開發，其中約71.6億元補助民間企業開發前瞻藥物，協助廠商建置符合國際標準的連續製造與綠色化學產線，目標在2030年讓台灣生醫與藥業產值倍增。

衛福部編列了80.4億元主導藥品與醫材的自給自足與智慧調控，其中編列60億元專門推動藥品與醫材自給，強化國內原料藥廠與製藥工廠的製造能力；此外，核安會也編列預算以推動核醫藥品在地化與儲備。

學名藥協會理事長陳誼芬昨日指出，針對政府提出的藥品韌性整備計畫，產業界目前已提出近20項計畫向經濟部提出補助申請，重點包括發展生物相似藥、原料藥及特殊的口服劑型，並盤點未來50項關鍵藥物， 目標是因應地緣政治風險環境下，建立台灣自給自足的藥品供應能力。

石崇良 衛福部 經濟部

延伸閱讀

強生攜手國防醫學大學 打造國內首座先進製程前導藥廠

長佳智能5月合併營收年增12% 出貨增溫

國人最新健保藥品用量統計 超高齡社會「這款藥」用量高達2.4億顆

立委指無人機採購爆6.6倍價差預算浮編 教育部：無黑箱作業

相關新聞

政府挺生醫…兩大計畫動起來 800億銀彈上膛

政府兩大生醫計畫動起來，800億元銀彈上膛。「健康台灣深耕計畫」總額489億元聚焦AI醫療，6月起進入採購高峰期；「國家藥品韌性整備計畫」預算上看360億元，正由經濟部與衛福部聯手推動，協助本土生醫業建立防衛韌性藥物供應鏈。

產創投抵 智慧機械占大宗

因應AI時代來臨，產創條例第10條之1新增AI及節能減碳設備投資抵減，並追溯自去年實施，今年5月是首次申請適用。據了解，申請AI投抵案件數為173件，申請不如預期，目前仍以智慧機械投抵申請1,237件為最大宗，約占整體51.22%，主因智慧機械是產業升級轉型最基礎也是最主要的工具。

健檢市場900億商機誰來接？H2U永悅健康用AI算力佈局「數位健康基礎建設」

你我熟悉的《早安健康》與《運動筆記》，其實背後都來自同一個健康科技平台「H2U永悅健康」。從健康內容、醫療數據到運動賽事與健康服務，永悅健康正以數位科技重新定義人們與健康的關係。2025年營收突破5.17億元，年增21.66%，核心業務成功規模化，穩居市場領先地位，更朝著成為亞洲首家上市的AI健康科技平台邁進。 永悅健康董事長暨執行長陳俊嘉回憶創業緣起，表示：「我的弟弟是醫師，遇到健康問題時，我隨時可以向他請教；但如果身邊沒有醫師，一般人是否也能即時取得正確且可信賴的健康資訊？」這個念頭成為永悅健康的起點與核心願景，希望能透過科技，讓過去只有少數人能獲得的個人化健康建議，成為人人都能享有的日常服務，將「個人化」的健康解決方案「規模化」，幫助更多人在每一天都能做好健康管理。 從預防到預測，打造365天陪伴的健康平台 台灣即將邁入超高齡社會，未來每三人就有一人超過65歲，「健康餘命」也逐漸成為全民關注的重要議題。 陳俊嘉指出，台灣健檢市場一年產值高達900億元，但多數人做完健康檢查後，往往不知道下一步該怎麼做。「拿到報告只是開始，真正重要的是如何持續管理健康。」因此，永悅健康希望走進民眾

AI時代最重要的資產不是晶片，而是人！H2U永悅健康引領500+企業啟動「健康算力革命」

當全球追逐AI浪潮之際，另一場關於健康的革命也正揭開序幕。輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳曾說：「下一代要學的不是寫程式，而是生命科學。」點出AI與醫療融合的龐大潛力，也讓智慧醫療成為全球競逐的新戰場。在智慧化與高效率的世界裡，人們逐漸意識到：健康才是最難被取代的資產。 從500+企業實戰經驗出發，成為職場健康最強後盾 「台灣在全球資本市場與科技產業占有重要地位，但除了AI半導體之外，健康醫療同樣是台灣最具國際競爭力的產業之一。」永悅健康營運長杜君哲表示，隨著ESG與永續經營成為企業發展核心，員工健康不只是福利，更是企業競爭力的重要資產。 多年來，永悅健康已服務超過500家企業客戶，串聯全台超過100家健檢機構，並透過《早安健康》、《運動筆記》等內容與社群平台，建構涵蓋健康知識、數據管理與健康服務的完整生態圈，成為企業推動職場健康的重要夥伴。 在ESG永續浪潮下，許多企業開始思考如何讓員工保持長期穩定的工作表現與身心健康。這也讓健康管理從過去的人資項目，逐漸升級為企業治理的重要課題。 不只是健檢，更要讓數據成為健康決策依據 提到員工健康管理，多數企業想到的只有定期健檢。事實上，許多

憂心AI吃電 何壽川提沼氣發電循環經濟學

人工智慧（ＡＩ）產業鏈崛起，算力備受矚目，國內供電是否充裕也浮上檯面。推動淨零碳排的同時，如何維持充足電力，是國內留住大型ＡＩ企業一大挑戰。永豐餘學院院長何壽川提出解方，若全國廚餘、水肥、食品廢液等，以微生物進行沼氣培養，年發電量可達十點七億度，可在兼顧產業發展前提下，推動循環經濟、環境永續。

AI產業憂缺電…何壽川提「沼氣發電」解方 年發10億度綠電兼顧淨零

人工智慧產業鏈崛起，除了算力備受矚目，國內供電是否充裕也逐漸浮上枱面。推動淨零碳排的同時，如何維持充足電力，是國內留住大型ＡＩ企業一大挑戰。永豐餘學院院長何壽川提出解方，若全國廚餘、水肥、食品廢液等，以微生物進行沼氣培養，年發電量可達十點七億度，可在兼顧產業發展前提下，推動循環經濟、環境永續。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。