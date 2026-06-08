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憂心AI吃電 何壽川提沼氣發電循環經濟學

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
建中校友會六日邀請永豐餘學院院長何壽川（右）及前副總統、中研院士陳建仁（中），以「健康風險：永續發展中的韌性」為題跨界對談，由建中校友會理事長吳坤光（左）主持。記者許正宏／攝影
建中校友會六日邀請永豐餘學院院長何壽川（右）及前副總統、中研院士陳建仁（中），以「健康風險：永續發展中的韌性」為題跨界對談，由建中校友會理事長吳坤光（左）主持。記者許正宏／攝影

人工智慧（ＡＩ）產業鏈崛起，算力備受矚目，國內供電是否充裕也浮上檯面。推動淨零碳排的同時，如何維持充足電力，是國內留住大型ＡＩ企業一大挑戰。永豐餘學院院長何壽川提出解方，若全國廚餘、水肥、食品廢液等，以微生物進行沼氣培養，年發電量可達十點七億度，可在兼顧產業發展前提下，推動循環經濟、環境永續。

建中校友會六日邀請何壽川及前副總統、中研院士陳建仁，以「健康風險：永續發展中的韌性」為題進行跨界對談。陳建仁提到，要增進人類健康，必須重視環境，世衛組織及世界動物衛生組織共同提出「防疫一體」觀念，「人類、動物、環境」三者一體跨界防疫，保障人類健康具體作法便是從源頭減廢，降低環境壓力及地球暖化。

陳建仁指出，氣候變遷與環境破壞增加新興傳染病風險。野生動物棲地縮減後，與人類接觸更頻繁，可能提高人畜共通傳染病發生機率，ＳＡＲＳ、ＭＥＲＳ、新冠病毒等引發恐慌的全球性傳染病，原先均為距離人類遙遠的冠狀病毒，由蝙蝠經第二宿主傳播，最終影響人類，足見「防疫一體」至為重要。

何壽川說，地球二氧化碳濃度距離「人類可忍受濃度」已非常接近，若再不行動愛護環境，不到百年就會超標，且大氣溫度將增加攝氏一點五度，同樣超越人類所可承受程度。

何壽川示警，這將帶來一系列生態變化，過去認為不產生有毒廢棄物便可稱為環保，此觀念必須改變，應要求所有製造業均「不能產生廢棄物」。

立法院六月初將「資源回收再利用法」修正為「資源循環推動法」。何壽川說，歐美、日本等，將廢棄物清理相關法規廢除，另設「循環經濟法」已多年，歐盟針對因水泥、鋼構材料等導致大量碳排的建築業，規定新建案若非「零碳排」，不予發照，十九個成員國全數同意，芬蘭已有業者啟動高達一百層樓的木造建築工程，連建築法規也能要求淨零，值得借鏡。

永豐餘以販售肥料起家，因二戰期間資源匱乏，以農業廢棄物「蔗渣」製作成蔗板，外銷日本，此為循環經濟起點。

何壽川說，近年推動能源轉型，永豐餘旗下豐川綠能科技，以微生物培養進行沼氣發電，近期與桃園市水務局合作，將龜山水資源回收中心轉型為發電規模最大的沼氣綠能中心，年發電量可達六四○萬度，供應相關科技業者。

全國廚餘、水肥、食品廢液等，每年化學需氧量（ＣＯＤ）總量約七十五點八七萬噸。何壽川說，依此換算，這些汙水每年利用沼氣發電量可達十點七億度電，若依不同汙水來源比率調整方式，提升效率，年發電量可達十七億度，足夠用於ＡＩ等各式產業。若要做到循環經濟，產業界不應排斥政府訂定的環境相關規範，應設法「做現在的工作，但減少能源需求」。

陳建仁 何壽川

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