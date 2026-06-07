AI產業憂缺電…何壽川提「沼氣發電」解方 年發10億度綠電兼顧淨零

人工智慧產業鏈崛起，除了算力備受矚目，國內供電是否充裕也逐漸浮上枱面。推動淨零碳排的同時，如何維持充足電力，是國內留住大型ＡＩ企業一大挑戰。永豐餘學院院長何壽川提出解方，若全國廚餘、水肥、食品廢液等，以微生物進行沼氣培養，年發電量可達十點七億度，可在兼顧產業發展前提下，推動循環經濟、環境永續。

建中校友會於六月六日邀請何壽川及前副總統、中研院士陳建仁，以「健康風險：永續發展中的韌性」為題跨界對談。陳建仁提到，要增進人類健康，必須重視環境健康，世衛組織及世界動物衛生組織，共同提出「人類、動物、環境」的跨界防疫觀念，即「防疫一體」，保障人類健康的具體作法是從源頭減廢，降低環境壓力及地球暖化。

陳建仁指出，氣候變遷與環境破壞正增加新興傳染病風險。野生動物棲地縮減後與人類接觸更頻繁，可能提高人畜共通傳染病發生機率，ＳＡＲＳ、ＭＥＲＳ、新冠病毒等引發恐慌的全球性傳染病，原先均為距離人類遙遠的冠狀病毒，由蝙蝠經第二宿主傳播，最終影響人類，足見「防疫一體」至為重要。

何壽川說，地球二氧化碳濃度距離「人類可忍受二氧化碳濃度」已非常接近，若再不愛護環境，不到百年時間內就會超標，且大氣溫度將增加攝氏一點五度，同樣超越人類可承受程度。他示警，這將帶來一系列生態變化，過去認為不產生有毒廢棄物便可稱為環保，觀念必須改變，應要求所有製造業均「不能產生廢棄物」。

立法院六月初通過將「資源回收再利用法」修正為「資源循環推動法」。何壽川說，歐美、日本等，將廢棄物清理相關法規廢除，另設「循環經濟法」已多年；歐盟針對因水泥、鋼構材料等導致大量碳排的建築業，規定新建案若非「零碳排」，不予發放執照，十九成員國全數同意，芬蘭已有業者啟動高達一百層樓的木造建築工程，連建築法規也能要求淨零，值得借鏡。

永豐餘以販售肥料起家，二戰期間資源匱乏，以農業廢棄物「蔗渣」製作成蔗板外銷日本，為循環經濟起點。何壽川說，近年推動能源轉型，永豐餘旗下豐川綠能科技公司，以微生物培養進行沼氣發電，近期與桃園市政府水務局合作，將龜山水資源回收中心轉型為發電規模最大的沼氣綠能中心，年發電量可達六四○萬度，可供應給相關科技業者。

全國每年廚餘、水肥、食品廢液等，每年化學需氧量（ＣＯＤ）總量約七十五點八七萬噸。何壽川說，依此換算，這些汙水每年利用沼氣發電量可達十點七億度電，若依不同汙水來源比率調整發電方式，提升發電效率，年發電量可達十七億度，足夠用於ＡＩ等各式產業。他認為，若要做到循環經濟，產業界不應排斥政府訂定的環境相關規範，應設法「做現在的工作，但減少能源需求」。