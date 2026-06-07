快訊

合歡山賞花巴士翻覆畫面曝 16外籍遊客送醫…蘋果偵測自動打119

傅子純疑血癌驟逝 兵家綺急奔加護病房「姐陪你最後一程」

傅子純常自嘲外強中乾！曾眩暈、氣胸 合作夥伴震驚遺憾

聽新聞
0:00 / 0:00

AI產業憂缺電…何壽川提「沼氣發電」解方 年發10億度綠電兼顧淨零

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
永豐餘學院院長何壽川提沼氣發電解方，年發10億度綠電兼顧淨零。記者許正宏／攝影
永豐餘學院院長何壽川提沼氣發電解方，年發10億度綠電兼顧淨零。記者許正宏／攝影

人工智慧產業鏈崛起，除了算力備受矚目，國內供電是否充裕也逐漸浮上枱面。推動淨零碳排的同時，如何維持充足電力，是國內留住大型ＡＩ企業一大挑戰。永豐餘學院院長何壽川提出解方，若全國廚餘、水肥、食品廢液等，以微生物進行沼氣培養，年發電量可達十點七億度，可在兼顧產業發展前提下，推動循環經濟、環境永續。

建中校友會於六月六日邀請何壽川及前副總統、中研院士陳建仁，以「健康風險：永續發展中的韌性」為題跨界對談。陳建仁提到，要增進人類健康，必須重視環境健康，世衛組織及世界動物衛生組織，共同提出「人類、動物、環境」的跨界防疫觀念，即「防疫一體」，保障人類健康的具體作法是從源頭減廢，降低環境壓力及地球暖化。

陳建仁指出，氣候變遷與環境破壞正增加新興傳染病風險。野生動物棲地縮減後與人類接觸更頻繁，可能提高人畜共通傳染病發生機率，ＳＡＲＳ、ＭＥＲＳ、新冠病毒等引發恐慌的全球性傳染病，原先均為距離人類遙遠的冠狀病毒，由蝙蝠經第二宿主傳播，最終影響人類，足見「防疫一體」至為重要。

何壽川說，地球二氧化碳濃度距離「人類可忍受二氧化碳濃度」已非常接近，若再不愛護環境，不到百年時間內就會超標，且大氣溫度將增加攝氏一點五度，同樣超越人類可承受程度。他示警，這將帶來一系列生態變化，過去認為不產生有毒廢棄物便可稱為環保，觀念必須改變，應要求所有製造業均「不能產生廢棄物」。

立法院六月初通過將「資源回收再利用法」修正為「資源循環推動法」。何壽川說，歐美、日本等，將廢棄物清理相關法規廢除，另設「循環經濟法」已多年；歐盟針對因水泥、鋼構材料等導致大量碳排的建築業，規定新建案若非「零碳排」，不予發放執照，十九成員國全數同意，芬蘭已有業者啟動高達一百層樓的木造建築工程，連建築法規也能要求淨零，值得借鏡。

永豐餘以販售肥料起家，二戰期間資源匱乏，以農業廢棄物「蔗渣」製作成蔗板外銷日本，為循環經濟起點。何壽川說，近年推動能源轉型，永豐餘旗下豐川綠能科技公司，以微生物培養進行沼氣發電，近期與桃園市政府水務局合作，將龜山水資源回收中心轉型為發電規模最大的沼氣綠能中心，年發電量可達六四○萬度，可供應給相關科技業者。

全國每年廚餘、水肥、食品廢液等，每年化學需氧量（ＣＯＤ）總量約七十五點八七萬噸。何壽川說，依此換算，這些汙水每年利用沼氣發電量可達十點七億度電，若依不同汙水來源比率調整發電方式，提升發電效率，年發電量可達十七億度，足夠用於ＡＩ等各式產業。他認為，若要做到循環經濟，產業界不應排斥政府訂定的環境相關規範，應設法「做現在的工作，但減少能源需求」。

建中校友會六日邀永豐餘學院院長何壽川（右）及前副總統、中研院士陳建仁（中），以「健康風險：永續發展中的韌性」為題跨界對談，建中校友會理事長吳坤光+（左）擔任座長。記者許正宏／攝影
建中校友會六日邀永豐餘學院院長何壽川（右）及前副總統、中研院士陳建仁（中），以「健康風險：永續發展中的韌性」為題跨界對談，建中校友會理事長吳坤光+（左）擔任座長。記者許正宏／攝影

陳建仁 人工智慧 何壽川

延伸閱讀

「特定工廠AI永續大師講座」第八場登場 聚焦能源韌性與碳管理 助業者掌握低碳轉型新商機

排碳有價…企業繳碳費 今年估45億

AI利益全民共享 川普擬晤業者

一棵樹的淨零循環實踐 走進中華紙漿環境教育園區

相關新聞

GDP飆升是假象？台灣進入20大經濟體 學者認為「只是虛胖」

「我國經濟雖飛速發展，但重押單一產業、所得分配惡化，缺水、缺電與少子化問題仍未解，經濟發展有不少隱憂！」針對政府近日慶賀我國經濟發展飛速、將進入全球20大經濟體，學者聶建中受訪時強調，以GDP看經濟發展，台灣只是虛胖，因為增加的部分都是因為AI與半導體；學者杜震華受訪時表示，多數傳統產業與服務業勞工仍未獲照顧。

AI產業憂缺電…何壽川提「沼氣發電」解方 年發10億度綠電兼顧淨零

人工智慧產業鏈崛起，除了算力備受矚目，國內供電是否充裕也逐漸浮上枱面。推動淨零碳排的同時，如何維持充足電力，是國內留住大型ＡＩ企業一大挑戰。永豐餘學院院長何壽川提出解方，若全國廚餘、水肥、食品廢液等，以微生物進行沼氣培養，年發電量可達十點七億度，可在兼顧產業發展前提下，推動循環經濟、環境永續。

本周台股／費半、台積電ADR重挫 台股本周迎壓力測試

美股上周五收盤重挫，尤以科技股為主的那斯達克指數大跌4.18％，費城半導體指數更是重挫逾10％，創下2020年3月以來單日最大跌幅，台積電ADR重挫6.69％，接下來周一開盤的台股若無大好利多傳出，將面臨深重賣壓，尤其，高水位的融資餘額及期貨空單，讓台股多方更加沉重。本周台股還有正面消息嗎？

機車價格不得不漲背後原因 拉高共享、租賃市場使用率

台灣是機車王國，但近年來機車價格卻愈來愈貴，動輒逼近六位數的車價讓人吃不消，不少年輕人更是感嘆買不下手，但業者卻表示，這其中有不得不的無奈。但機車價格飆高，也牽動共享、租賃市場，由「所有權經濟」轉向「使用權經濟」。

卓揆：台灣躍1兆美元經濟體 逐步邁向世界前20強

行政院長卓榮泰昨（6）日表示，過去十年台灣GDP成長非常大，2016年只有17.5兆，現在已有33.5兆，「已經進入1兆美元的經濟體」，將逐步進到世界前20大經濟體；因為台灣有高科技製造，迎向世界供應鏈重組時代，讓台灣抓到契機。

工商協進會理事長談展望 吳東亮：今年GDP成長將逾10%

工商協進會昨（6）日在高雄舉辦工商午餐會，對於台灣今年經濟展望，工商協進會理事長吳東亮預期，今年經濟成長率一定可以超過10%；他認為，台灣面臨產業K型發展、所得分配M型化考驗，亟須打造多元穩健的成長引擎。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。