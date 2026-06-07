產創條例不如預期…經部：「這項」投抵最大宗 是產業轉型最基礎

因應AI時代來臨，產創條例第10-1條新增AI及節能減碳設備投抵，並追溯自去年實施，因此今年5月是第一次申請適用。據了解，申請AI投抵案件數為173件，申請不如預期，目前仍是以智慧機械投抵申請1,237件為最大宗，約佔整體為51.22%，主因是智慧機械是產業升級轉型最基礎也是最主要的工具。

經濟部產業發展署今年初曾預估，新增AI及節能減碳設備投抵，估計每年可申請投抵金額分別是222億元、196億元。以今年5月底截止申請結果來看，2025年度AI申請件數為173件，節能減碳申請件數為306件，官員坦言，不如預期。

官員解釋，因產創條例10-1條修正案是在2025年4月三讀通過，5月經總統發布施行後，子法始於去年11月由本部與財政部會銜發布，因此業者可能未及於2025年12月31日前投資購置相關設備，以致提出申請的案件數較少，預期明年的申請數會較今年更為成長。

產創條例10-1條五大設備投資抵減，仍是以智慧機械占最大宗。產發署指出，2025年度智慧機械投資抵減申請數為1,237件，約佔整體為51.22%，與前一年申請案件1,289件數相當。

產發署表示，仍會持續加強對企業說明AI投抵相關措施。為協助產業導入AI與雲端運算等高算力技術，以提升企業應變能力。因此，只要運用「機器學習演算法」、「深度學習演算法」、「大語言模型」、「自然語言處理」等技術元素之一的「軟硬體」、「技術」或「技術服務」皆可適用產創條例第10-1抵減。包括CPU、GPU、AI伺服器、EDA、百工百業自行投資在AI模型開發，亦可適用AI投抵。