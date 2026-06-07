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GDP飆升是假象？台灣進入20大經濟體 學者認為「只是虛胖」

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
針對政府近日強調我國經濟飛速成長，學者杜震華受訪時羅列多項隱憂。（中央社示意圖）
針對政府近日強調我國經濟飛速成長，學者杜震華受訪時羅列多項隱憂。（中央社示意圖）

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

「我國經濟雖飛速發展，但重押單一產業、所得分配惡化，缺水、缺電與少子化問題仍未解，經濟發展有不少隱憂！」針對政府近日慶賀我國經濟發展飛速、將進入全球20大經濟體，學者聶建中受訪時強調，以GDP看經濟發展，台灣只是虛胖，因為增加的部分都是因為AI與半導體；學者杜震華受訪時表示，多數傳統產業與服務業勞工仍未獲照顧。

行政院長卓榮泰近日出席工商協進會的午餐會時強調，台灣因為AI、半導體等需求昌旺，帶動台灣GDP成長飛速，台灣即將進入全球20大經濟體；賴清德總統近日出席國際電腦展時也說，台灣第一季的經濟成長為14.55%，今年的經濟成長率也有望從7.71%增加到9.64%，台股規模已達4.95兆都創下新高，顯示對於台灣經濟發展的信心十足。

GDP都靠AI產業增加

對此，淡江財經系教授聶建中受訪時表示，雖然我國GDP飛速成長，但也有虛胖、K型經濟的問題，台灣雖然透過台積電打造相當強勁的產業聚落，還讓輝達執行長黃仁勳多次加碼，但從GDP的公式C（民間消費）+ I（投資）+ G（政府開支）+（X – M）（進出口）來看有不少隱憂，台灣的消費是靠受惠的高科技產業拉起來的。

另外，聶建中也說，投資增加是因為AI產業加碼投資，政府開支也因為政府大擴大支出（特別預算、軍購等），進出口會增加也是因為半導體出口昌旺。但一般民眾消費與其他項目投資的表現就不佳，即使股市看起來很好、GDP有望大幅成長，但並不是所有百姓都有這麼好的消費能力。

勞工所得佔比衰退

華梵大學特聘教授杜震華受訪時也說，台股雖然世界第5，但很多人從股市賺錢後就買房，房價仍持續無法下跌，即使央行有信用管制效果也有限，社會住宅供應不足，租屋補貼也是效果有限，因為房東看到有補貼會漲房租，整體下來就會有「K型經濟」或「荷蘭病」的狀況出現，就是只有少數產業一枝獨秀，但其他都不行。

「國家面臨景氣循環的風險提高！」杜震華指出，大家現在都在增產半導體，但若哪天遲緩下來，台灣經濟恐陷入蕭條。另外，他也強調，台灣勞工所得佔整體經濟收入的比重緩慢衰退，反觀韓國卻沒有減少，因為韓國工會勢力很大，能與政府和資方抗爭，但台灣的工會發展，政府沒有有效的方式讓工會更茁壯。

台北物價超過東京

「少子化是國安議題！」杜震華指出，雖然政府打算要再發錢，但對照養小孩的成本來看並不多，整體社會環境對於養育小孩不利，生育率恐怕還是國際倒數；面對國際競爭，台灣在引入外國人才方面仍相對緩慢；南部水庫之前還大缺水，「總不能一直期待下雨，」他呼籲政府應仿效新加坡興建更多海水淡化廠。

杜震華接著分析，政府的「非核家園」政策問題百出，始終無法擺脫缺電疑慮，且南部種電還造成環境汙染，兩岸關係又不好，我國產品無法與對岸貿易下，價格自然居高不下，「台北的物價已經超過東京了！」一般勞工的薪水被通膨吃掉，軍公教調薪緩慢，公務員報考率大幅下降，恐讓政府處理公共事務的素質跟著衰退，這些都是不能忽視的隱憂。

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半導體 缺電 卓榮泰

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