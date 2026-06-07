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國發會：下半年物價可望溫和成長

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導

五月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率躍升至百分之二點二，各界擔心通膨壓力又要來襲。但國發會昨強調，民生物價平穩，九成查價項目持平或下跌，全年物價漲幅預估仍低於百分之二，維持在通膨警戒值之下，下半年物價可望溫和成長。

國發會說明，五月ＣＰＩ年增百分之二點二，較四月百分之一點七三擴大，主要是因為去年油料費低基期及短期天候因素影響。

國發會指出，今年一至五月平均ＣＰＩ年增率為百分之一點五二，低於韓國的百分之二點三八，民眾經常消費的十七項重要民生物資，五月年增率僅百分之一點五。另，外食費漲幅已連續三個月低於百分之三，政府持續透過因應中東衝突民生安定相關措施穩定物價。

中油宣布，本周油價繼續凍漲，進入凍漲第十周。中油表示，中東情勢動盪，國際油價仍處相對高檔，為照顧國內民生與平穩物價，中油本周持續吸收油價價差。統計自美伊戰爭爆發迄今，中油預估，汽、柴油合計吸收金額約一七二點七億元。

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