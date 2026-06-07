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進口價飆 學者：輸入性通膨 未來恐影響售價

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導
政府凍漲國內油價，但5月進口物價仍飆漲22.33％，創下1980年7月以來最大漲幅，學者表示，未來須留意輸入性通膨向消費端擴散的風險。記者葉信菉／攝影 葉信菉
政府凍漲國內油價，但5月進口物價仍飆漲22.33％，創下1980年7月以來最大漲幅，學者表示，未來須留意輸入性通膨向消費端擴散的風險。記者葉信菉／攝影 葉信菉

美伊開戰後，國際原油價格大漲，但政府自四月以後即介入凍漲國內汽柴油價格，雖然控制了國內消費者物價指數（ＣＰＩ）上漲速度，但卻抑制不了原油進口價格，五月進口物價飆漲百分之廿二點三三，創一九八○年七月以來最大漲幅，真實反映中東戰爭對原物料行情的影響。學者表示，短期內政府凍漲油電價有助抑制ＣＰＩ漲速，但未來仍須留意輸入性通膨向消費端擴散的風險。

中央大學經濟系教授吳大任表示，進口成本上升不僅來自新台幣匯率變動，更反映國際能源與原物料價格全面攀升。另一方面，五月生產者物價指數（ＰＰＩ）年增率驟升至百分之十四點一一，顯示企業端正承受愈來愈沉重的成本壓力。

國際油價是推升進口物價的主因之一，台灣高度依賴進口能源，原油行情勢必反映在進口成本。除國際原油、原物料行情外，新台幣貶值也進一步放大進口物價漲幅。

吳大任指出，去年五月新台幣兌美元匯率一度升值至廿九元附近，目前回貶至卅一點五元至卅二元區間，由於原油及大宗原物料以美元計價，新台幣貶值後，即使商品價格不變，換算成新台幣的進口成本仍會提高，因此以新台幣計價的進口物價出現比美元計價更大漲幅。

目前政府透過油電價雙凍漲，使國內ＣＰＩ漲幅維持相對溫和，但吳大任提醒，企業成本壓力逐步累積，從ＰＰＩ走勢可看出上游原料價格上漲，已廣泛反映在生產環節，企業未來若無法持續吸收成本，勢必將部分壓力轉嫁至終端售價。

以石化產品為例，國際原油價格上漲後，乙烯等石化原料成本同步攀升，進一步推高塑膠產品價格，吳大任表示，不僅塑膠袋等包裝材料陸續反映成本提高售價，塑膠材料也廣泛應用於汽車零組件、三Ｃ產品、家電及各類民生用品，當上游成本全面提高，相關產業最終都可能面臨調漲售價壓力，上游漲價壓力逐漸向下游傳導。

對於下半年通膨走勢，吳大任認為，匯率、油價及氣候將是三大觀察重點。若新台幣持續走弱，進口成本將進一步墊高；若國際油價因地緣政治風險再度攀升，企業生產成本壓力也將加重；下半年進入颱風季後，若農產品供給受到天候衝擊，蔬果價格上漲也可能成為推升物價的重要因素。

吳大任說，目前國內通膨未失控，政府凍漲油電價格確實發揮緩衝效果，相較於政府沒有干預的美國，其三月ＣＰＩ年增率百分之三點二、四月百分之三點八，五月ＣＰＩ漲幅可能超過百分之四，但這也造成中油及台電承受虧損，若國際能源價格長時間維持高檔，未來終須處理成本問題。

台幣匯率 物價指數 通膨

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