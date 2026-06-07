雙重打擊 美科技股崩跌

美股遭逢「黑色星期五」，在升息和人工智慧（ＡＩ）支出疑慮的雙重打擊之下，美國科技股和晶片股周五全面慘崩。無視美國科技股的崩跌，SpaceX的ＩＰＯ（首度公開發行）案卻人氣爆發，引發新一波資金排擠效應疑慮，擔心未來可能會有更多投資人出脫手上持有的其他股票套現，以騰出資金買進SpaceX股票，引爆美股更大的賣壓出籠，不利大盤重挫後短線反彈。

美股之所以大跌在於美國就業報告表現遠超預期，加深聯準會（Fed）下一步是升息、而非降息的押注。Visdom投資集團交易主管齊蒙特表示，市場先前已超買且過於亢奮，五月非農就業報告成為壓垮駱駝的最後一根稻草。

知名財金教授席格爾說，五日科技股大跌是股價出現拋物線式飆漲後的常見反應，他樂觀認為，這波拉回通常不代表長期修正的開始。

美國財經媒體ＣＮＢＣ主持人克雷默認為，投資人可能正持續賣出手中持股，以備投入ＩＰＯ新股，如此美股恐怕難以進一步走高。

SpaceX的ＩＰＯ預定十二日在那斯達克掛牌上市，預料將吸引大批散戶投資人目光，也為布局ＡＩ題材提供另一個備受矚目的管道。

ＩＰＯ向來以波動劇烈著稱。細數十五年來卅件重大ＩＰＯ的表現，新上市公司的股價在掛牌頭一年往往下跌且出現嚴重回檔。

Osaic首席市場策略師布蘭卡托接受ＣＮＢＣ訪問時說，SpaceX是畫時代事件。兆（美）元企業相繼叩關公開市場，不管承認與否、樂不樂見，都將是左右市場的主力。Glenmede投資策略與研究長普萊德表示，「我認為，這是所有人關注的焦點。問題是這究竟會不會是一個市場過熱的訊號？」

同時，花旗五日也出具最新報告指出，全球股市目前的泡沫水準為二○○八年金融海嘯以來最高，但還不到過度樂觀的程度。

花旗分析師曼希表示，依據自家的熊市核對清單（ＢＭＣ），目前全球股市在十八項特徵符合十項，為金融海嘯以來最多，且持續穩定增加。美國的泡沫水準更高，符合十一點五項；歐洲較低，僅符合五項。

花旗也說，儘管熊市信號增多，但目前泡沫水準仍低於過往的熊市，例如在西元兩千年，該清單符合十七點五項，在金融海嘯前夕則來到十三項。

因此，曼希寫道：「我們對年底前股市仍抱持偏正面的看法。」他並指出，若更多警訊持續浮現，「這將更加印證，股市拉回未必就該進場承接」。