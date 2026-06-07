美股拖累 非理性殺盤 台股6月8日恐大幅開低

美股上周五收盤重挫，不僅以科技為主的那斯達克指數大跌百分之四點一八，費城半導體指數更是重挫逾百分之十，台指期夜盤連帶跟著狂瀉，單日大跌三○○六點，創史上最大單日跌點紀錄。法人圈預期，本周一台股將跟進開低，若月線不守，行情將下探四萬點整數大關。

在費半哀鴻遍野的影響下，台積電ＡＤＲ、輝達、博通、美光等重要關鍵個股，單日跌勢也都在百分之五以上。

市場分析，半導體股重挫有五大觀察方向，首先，博通財報不如預期，客製化ＡＩ晶片需求未達華爾街期待的高標，戳破「人工智慧（ＡＩ）無敵論」；第二，就業數據強勁，市場擔憂聯準會（Fed）今年勢必升息以對抗通膨。

第三，矽谷科技巨人Alphabet增股籌資，Meta也傳出考慮跟進，引發市場對ＡＩ支出疑慮；第四，漲勢過窄是最大警訊，Man Group首席市場策略師胡伯表示，標普五百今年以來雖上漲逾百分之十一，但若剔除ＡＩ相關股，漲幅僅百分之二點四；第五，儘管跌勢怵目驚心，費半指數今年以來仍上漲百分之七十三，距五月廿七日觸及的歷史高點仍相去不遠，超買修正不代表多頭終結。

只不過，隨著美股暴跌，台指期夜盤也出現史詩級雪崩，恐將使已經連跌兩日的台股，周一再面臨龐大的市場賣壓。

富邦投顧董事長陳奕光說，資本市場此番跳水並非黑天鵝，而是灰犀牛，因為行情本來就過熱。估計周一台股開盤將面臨停損、恐慌、自斷融資、程式交易、及ＥＴＦ多殺多等五大賣壓湧現，因此前十五分鐘將出現非理性殺盤。

陳奕光預估，台股周一跌點均值約一七六一點，若跌兩千至兩千五百點也算合理，並將先測試月線；若月線不守，真正壓力測試將落在十七或十八日回測四萬點大關附近。他提醒，市場籌碼混亂，台股融資餘額不斷增加，年初迄今，集中市場加上ＯＴＣ櫃買市場融資，增幅高達七成，遠超股市漲幅，顯示市場槓桿過高，一旦震盪，容易引發賣壓。

第一金投顧董事長黃詣庭認為，台股周一難逃大幅開低局面。台股止跌訊號，黃詣庭認為有三，包括是否收下影線、融資是否連續出現一百億元以上的減幅、外資未平倉期貨淨空單是否回補。至於指數表現，則先看月線是否有守，若月線失守，則看下探四萬點整數關卡。

台新投顧總經理黃文清則認為，台股這波大漲，基本上已反映所有已知利多，因此隨美股與台指期夜盤跳水，周一台股恐將開低大跌，預期第一天在月線附近有機會暫時止跌，後續若整理時間拉長，不排除行情將下探三萬八千點至四萬點附近，才有止跌轉彈機會。