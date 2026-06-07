工商協進會理事長談展望 吳東亮：今年GDP成長將逾10%

工商協進會昨（6）日在高雄舉辦工商午餐會，對於台灣今年經濟展望，工商協進會理事長吳東亮預期，今年經濟成長率一定可以超過10%；他認為，台灣面臨產業K型發展、所得分配M型化考驗，亟須打造多元穩健的成長引擎。

吳東亮致詞時表示，台灣穩居全球AI與半導體供應鏈核心位置，經濟表現亮眼，今年第1季GDP成長率高達14.55%，台股躍升全球第五大資本市場，相信在大家共同努力下，今年經濟成長率可以超過10%。

他指出，台灣在全球供應鏈關鍵地位日益提升，但也面臨產業K型化發展、所得分配M型化考驗，亟需打造多元穩健成長引擎，才能鞏固亞太經濟樞紐位置，此時此刻提升南台灣經濟韌性，就是強化台灣的安全保障。

政府積極推動均衡台灣願景，透過大南方新矽谷計畫，打造從嘉義延伸到屏東的AI科技走廊；也將碳權交易所設在高雄，讓南部企業可以快速掌握淨零轉型趨勢，保持國際競爭力。

此外，高雄的演唱會經濟不僅成功帶動人流與觀光收益，更成為行銷台灣的新門戶，正是雙引擎發展的代表性案例，未來南部地區將成為科技製造、綠色轉型與金融服務的新核心。