卓揆：台灣躍1兆美元經濟體 逐步邁向世界前20強

行政院長卓榮泰昨（6）日表示，過去十年台灣GDP成長非常大，2016年只有17.5兆，現在已有33.5兆，「已經進入1兆美元的經濟體」，將逐步進到世界前20大經濟體；因為台灣有高科技製造，迎向世界供應鏈重組時代，讓台灣抓到契機。

卓榮泰說，針對美方宣布60個經濟體加增額外關稅從10% 到12.5%，台灣因為有ART（台美對等貿易協定）基礎，被列入建議課徵較低10%關稅的14個經濟體名單中，談判團隊會繼續跟美方做最後確認。

工商協進會昨日南下高雄舉辦工商午餐會，卓榮泰致詞時做出以上表示。

他強調，既然機會已經來臨，政府就不能放棄，推出的AI新十大建設及今年的國家13項戰略產業，加上現在全國六大區域產業生活圈152項地方基礎建設，都可以加強整個國家經濟體基礎。

針對台美經貿談判，卓榮泰表示，政府也希望早日跟美方定下來，現在針對301條款帶來的強迫勞動談判項目，已經與美方談好，這個ART的優惠內容，政府會繼續爭取，確保在ART裡面爭取到相對不錯的待遇。

此次工商協進會午餐會共提出24項提案及61項具體建議，涵蓋建構亞洲資產管理中心、推動永續轉型、完善營運環境、活絡產業發展、精進勞資政策等五大面向。

其中，包括提升金融市場競爭力、健全碳權交易制度、推動循環經濟、強化產業創新投資誘因、促進人才留用及改善企業營運環境等重要議題，期盼透過制度改善及法規調整，提升台灣整體投資吸引力與產業發展動能。