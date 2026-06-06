預測下半年物價可望溫和成長 國發會：全年物價預估低於2％

國發會6日表示，受到近期美伊戰爭緩和趨勢漸明朗，加以政府將持續推動油價穩定措施，以及去年下半年受颱風及豪雨等極端天候影響，蔬果價格明顯偏高，預測下半年物價可望溫和成長，全年物價預估低於2％。

國發會表示，5月CPI年增率2.2％，較4月1.73％擴增，主因去年油料費低基期及短期天候因素影響。油料費主要是受低基期的影響。中東衝突發生以來，國際油價大幅上漲，5月布蘭特原油現貨價格平均達每桶106.41美元，相較戰前漲幅達50％。政府於3月9日啟動亞鄰最低價及專案平穩機制，並擴大貨物稅減徵幅度，中油自4月起維持汽、柴油價格凍漲，已吸收大部分國際油價漲幅，但受去年油價低基期影響，致5月油料費年增率明顯擴大。

另一方面，民生物價價格平穩，九成查價品項價格持平或下跌。國發會指出，今年1至5月平均CPI年增率為1.52％，低於韓國的2.38％。民眾經常消費的17項重要民生物資5月年增率僅1.5％，另外食費漲幅已連續3個月低於3％，政府持續透過因應中東衝突民生安定相關措施穩定物價，同時，依主計總處查價結果，在逾300項查價項目中，約九成品項價格持平或下跌，僅少數受國際能源價格、天候因素及服務需求增加影響之項目出現價格上漲。

國發會分析，近期美伊戰爭緩和趨勢漸明朗，加以政府將持續推動油價穩定措施，並透過專案融資、預算撥補及增資等方式改善中油財務體質，提升穩定油價政策之執行量能，有助持續減輕國際油價波動對國內物價之影響。

去年下半年受颱風及豪雨等極端天候影響，蔬果價格明顯偏高，本年下半年相關價格的去年比較基期將會比較高。農業部密切掌握產銷情形，超前佈署備貯蔬果，適時調度市場供應，確保農產品價格穩定。

國發會強調，政府將持續密切關注國內外經濟情勢及市場供需變化，並與相關部會共同落實各項穩定物價措施，適時採取必要因應作為，維持民生物價穩定，下半年物價可望溫和成長，全年CPI 年增率預估低於2％。