5月出口年增率上看37％邁向連31紅 「與 AI 同行」基調不變

財政部9日將公布2026年5月出口統計。財政部表示，AI應用領域持續開枝散葉，讓運算能力、先進製程的晶片需求只增不減，再加上我國半導體又具有技術領先、生產效率等優勢，「與AI同行」的基調延續不變，預估5月出口值落在678億美元至709億美元，年增31％至37％，正成長將推進至31紅。

財政部上月公布最新進出口統計，4月出口676.2億美元、進口532.7億美元，均為歷年單月次高，僅次於今年3月突破800億美元紀錄，年增率分別為39％、29.2％；進出口相抵，4月出超143.5億美元，較去年同期增加69.4億美元。

財政部官員分析，過去4月出口表現常優於3月，但受資通產品從3月出貨高峰回落影響，4月出口表現月減幅度高達15.7％，出口值及年增率均低於預期，儘管如此，出口規模值仍達676.2億美元，為連續30個月正成長。

出口表現寫歷年單月次高，官員分析四大原因，首先是全球AI基礎建設持續推展，相關產品需求依然維持高檔；其次，新世代AI運算系統進入量產，以及部分科技新品進入拉貨週期；第三，電子產業鏈供給緊張的狀況沒有獲得緩解，持續推升價格；第四，科技業面臨通膨壓力、中東局勢僵持的局面，帶動了提前拉貨和急單效應，因而挹注出口。

4月主要貨品出口以資通與視聽產品、電子零組件表現較為亮眼，各年增62.3％、38.9％，規模值同創單月次高；電機產品、機械分別增27.2％、12.9％；礦產品、塑橡膠及其製品隨國際原油價格上揚，出口各增12.7％、5.6％，化學品則因去年藥品出口基數偏高，年減4.3％。

4月對主要市場出口全面成長，其中對歐洲、美國均年增六成四，增幅較顯著，對東協年增36.8％，出口值為歷年單月次高，對日本、中國大陸與香港分別年增28.4％、15.8％。

累計前四月對五大市場出口均雙位數成長，以對美國年增88.9％最突出，規模值占總出口比重33.1％，創近36年同期新高。