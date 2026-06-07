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0607 台灣168關鍵數字

經濟日報／ 本報訊
消費景氣配圖。記者林俊良／攝影 林俊良
消費景氣配圖。記者林俊良／攝影 林俊良

4月製造業景氣信號減0.97分

台經院公布4月製造業景氣信號值，數據顯示較上月減少0.97分至13.66分，顯示部分廠商對當月景氣較上月轉趨保守。台經院說明，儘管AI需求持續強勁，但中東戰爭延續，能源以及通膨壓力影響終端消費表現。

勞動基金收益1.1兆創新高

勞動部勞動基金運用局統計，今年截至4月底，整體勞動基金規模為8兆3,678億元，收益數為1兆1,539億元；4月單月收益數為1兆1,047億元，整體收益率及單月收益數皆創新最高紀錄。

5月PMI寫近五年最快擴張速度

中經院調查，5月製造業採購經理人指數（PMI）指數續揚1.1個百分點至61.4%，創2021年9月以來最快擴張速度。過去電子業景氣多以「五窮六絕」形容，但AI打破五窮六絕模式，出現結構性質變。

0050規模突破2兆元大關

0050規模突破2兆元大關。圖/聯合報系資料照
0050規模突破2兆元大關。圖/聯合報系資料照

證交所、集保結算所統計，元大台灣50（0050）規模於達到2兆元；0050資產規模6月1日跨越2兆大關，穩居市場龍頭，寫下台股ETF新里程碑。截至5月29日投資人數達295.6萬人，直逼300萬人大關；截至4月底定期定額戶數達100.8萬人，各項數字均為台灣ETF之最。

製造業 台經院 通膨

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5月出口年增率上看37％邁向連31紅 「與 AI 同行」基調不變

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國發會：下半年物價可望溫和成長

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