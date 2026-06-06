CPI年增升破通膨警戒 國發會：9成查價項目沒漲「全年仍可低於2％」

主計總處昨（5）日公布5月最新物價概況，消費者物價指數CPI年增率躍升至2.2％，衝破2％的通膨警戒線，且進口物價指數年增率飆至22％，創下1980年7月以來最大漲幅，是否進一步引發輸入性通膨，令人擔憂。不過，國發會6日強調，民生物價平穩，9成查價項目持平或下跌，全年物價漲幅預估仍低於2％。

國發會說明，5月CPI年增2.2％，較4月1.73％擴大，主要是因為去年油料費低基期及短期天候因素影響。

國內消費者最關心的油價，國發會解釋，油料費對CPI總指數影響由4月的0.29個百分點擴增至0.41個百分點，主要是受低基期影響。中東衝突發生以來，國際油價大幅上漲，5月布蘭特原油現貨價格平均達每桶106.41美元，相較戰前（2月）漲幅達50％。政府於3月9日啟動亞鄰最低價及專案平穩機制，並擴大貨物稅減徵幅度，中油自4月起維持汽、柴油價格凍漲，已吸收大部分國際油價漲幅。

蔬菜價格方面，5月蔬菜對CPI總指數影響由4月的0.04個百分點擴增至0.13個百分點，主要是4月至5月上旬豪雨及汛期因素影響蔬菜供應，導致價格短期波動，國發會表示，此屬季節性及短期天候因素造成的波動，隨供應逐步恢復正常，價格可望回穩。

國發會指出，今年1至5月平均CPI年增率為1.52%，低於韓國的2.38%，民眾經常消費的17項重要民生物資5月年增率僅1.50%，另外食費漲幅已連續3個月低於3%，政府持續透過因應中東衝突民生安定相關措施穩定物價。

國發會強調，據主計總處查價結果，超過300項查價項目中，約9成項目價格持平或下跌，僅少數受國際能源價格、天候因素及服務需求增加影響之項目出現價格上漲。

國發會推測油價與菜價未來走勢，近期美伊戰爭緩和趨勢漸明朗，加以政府將持續推動油價穩定措施，穩定油價可持續減輕國際油價波動對國內物價的影響；去年下半年蔬菜價格偏高，對於今年下半年蔬果價格會產生高基期效應，農業部也會超前布署備貯蔬果，適時調度市場供應。

經過政府執行各項穩定措施，國發會認為，下半年物價可望溫和成長，全年CPI年增率可低於2％，維持在通膨警戒值之下。