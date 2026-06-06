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工商協進會午餐會 理事長吳東亮：今年經濟成長率一定可以超過10%

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
工商協進會理事長吳東亮。圖／工商協進會提供
工商協進會理事長吳東亮。圖／工商協進會提供

工商協進會6日在高雄舉辦「115年工商午餐會」，由行政院院長卓榮泰與工商協進會理事長吳東亮共同主持，對於今年經濟發展，吳東亮樂觀預期今年經濟成長率一定可以超過10%。

工商協進會理事長吳東亮致詞時表示，近年來，台灣穩居全球AI與半導體供應鏈的核心位置，經濟表現亮眼，今年第1季GDP成長率高達14.55%，創48年新高，台股價量齊揚，躍升成為全球第五大資本市場，相信在卓院長領導的內閣團隊與全體國人共同努力下，今年經濟成長率一定可以超過10%。

隨著台灣在全球供應鏈的關鍵地位日益提升，我國也面臨產業K型發展、所得分配M型化的考驗，所以亟需打造多元穩健的成長引擎，才能鞏固亞太經濟樞紐的位置。此時此刻，提升南台灣的經濟韌性，就是強化台灣的安全保障。

卓院長上任以來，積極推動賴總統「均衡台灣」的施政願景，透過「大南方新矽谷」計畫，打造從嘉義延伸到屏東的AI科技走廊；也將碳權交易所設在高雄，讓南部企業可以更快速掌握淨零轉型趨勢，保持國際競爭力；而亞洲資產管理中心落腳高雄，更是展現政府將金融與資本市場重心向南延伸的決心

此外，在商業與觀光經濟方面，在陳其邁市長的領導下，高雄的「演唱會經濟」不僅成功帶動人流與觀光收益，更成為行銷台灣的新門戶，正是雙引擎發展的代表性案例，有了產業、技術與資金動能，加上年輕人願意南向發展，未來南部地區成為科技製造、綠色轉型與金融服務的新核心，指日可待。

吳東亮 經濟成長率 卓榮泰 GDP 行政院

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