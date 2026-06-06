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工商協進會南部午餐會 吳東亮看好全年經濟成長破10%

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
中華民國工商協進會理事長吳東亮看好今年全年經濟成長率破10。記者巫鴻瑋／攝影
中華民國工商協進會理事長吳東亮看好今年全年經濟成長率破10。記者巫鴻瑋／攝影

中華民國工商協進會今天在高雄舉辦南部工商午餐會，行政院長卓榮泰率各部會首長特別出席，與現場數十位工商業大老面對面溝通，堪稱「高雄版兆元宴」，工商協進會理事長吳東亮致詞時則提到，看好今年經濟成長率可以超過10%。

吳東亮致詞表示，這一年來台灣穩居全球AI與半導體供應鏈的核心位置，經濟表現相當亮麗。他特別指出，今年第一季GDP成長率高達14.55%，不僅創下睽違48年來的新高紀錄，台股同樣價量齊揚，已躍升成為全球第5大股市市場，基於此亮眼表現，吳東亮樂觀預期，在政府與產業的共同努力下，今年全年的經濟成長率「一定可以超過10%」。

不過吳東亮也提出警示，他認為隨著台灣在全球供應鏈的關鍵地位日益提升，產業界正同時面臨升級發展中的「K型發展」，以及所得分配「M型化」的失衡考驗，因此繼續打造多元且穩健的成長引擎至關重要，他強調「提升南台灣的經濟韌性，就是強化台灣的安全保障」。

吳東亮肯定政府透過「大南方新矽谷計畫」，成功打造從嘉義延伸到屏東的AI科技走廊，也包含碳權交易所與亞洲資產管理中心相繼落腳高雄，展現了政府將金融與資本市場重心向南延伸的決心。

他表示，在台積電進駐等產業技術與資金動能的推動下，年輕人南向發展意願提升，南部地區成為科技製造、綠色契機與金融服務新核心的目標已指日可待。

在商業與觀光經濟方面，吳東亮進一步肯定高雄市長陳其邁領導下的「演唱會經濟」，認為其成功帶動人流與觀光收益，成為行銷台灣的新門面。他更在現場透露，今晚為了陪同孫子去高雄巨蛋看「頑童」演唱會，特別在高雄多住一晚，以實際行動支持地方經濟。

吳東亮 高雄 卓榮泰 經濟成長率

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