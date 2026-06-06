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經部：曾文南化聯通管發揮成效 維持台南供水穩定

中央社／ 台北6日電
經濟部次長賴建信。圖／中央社
經濟部次長賴建信。圖／中央社

經濟部次長賴建信今天上午到新烏山嶺引水隧道東口，了解曾文南化聯通管調度情形及東口小水力發電設置規劃。經濟部水利署南區水資源分署表示，今年枯水期因曾文、烏山頭、南化水庫透過聯通管互相調度支援，有效維持台南供水穩定。

經濟部今天發布新聞稿，賴建信表示，要求水利署及南區水資源分署持續做好各項節水調度措施，把握此次梅雨鋒面帶來降雨機會，加強引水蓄存及跨區調度，並視南化水庫蓄水回升及甲仙堰引水情形，積極透過聯通管反送輸水至烏山頭水庫蓄存，確保供水穩定。

水利署指出，南部地區自2025年11月進入枯水期以來，曾文及南化等主要水庫集水區降雨量僅約歷年同期5成，透過曾文南化聯通管及高雄北送等跨區調度措施，有效發揮水源串接及區域互援功能，不僅順利完成嘉南地區一期稻作供灌，也確保民生及產業用水穩定。

水利署說，曾文南化聯通管在去年6月至11月間反向輸送甲仙堰川流水約1300萬噸蓄存在烏山頭水庫，今年1月至5月間再由曾文水庫支援南化水庫供水約2000萬噸，讓南化水庫枯水期間仍維持蓄水量在1700萬噸以上，展現珍珠串計畫調度成效。

水利署指出，高雄地區運用伏流水及抗旱水井等備援水源，除了維持高雄地區供水無虞外，並能自去年10月起持續至今每天北送台南約10萬噸以上，累計調度量約2500萬噸，皆有助於提升南部地區整體供水韌性。

水利署說明，此次梅雨鋒面已為南部地區帶來首波顯著降雨，各水庫蓄水量持續回升。

針對南區水資源分署規劃在新烏山嶺引水隧道東口設置小水力發電設施，利用曾文南化聯通管重力輸水特性，初步評估可設置裝置容量約為1970Kw，年發電約為1000萬度電，後續將持續進行細部設計檢討。

台南 水利署 烏山頭水庫

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